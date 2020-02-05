В НБА состоялся массовый четырёхсторонний обмен. Подобного не было 20 лет

«Хьюстон Рокетс», «Атланта Хоукс», «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз» договорились о масштабном четырехстороннем обмене. Трейд включает 12 игроков. Это крупнейшая сделка в НБА со времен обмена Патрика Юинга из «Нью-Йорк Никс» в «Сиэтл Суперсоникс» в 2000 году.

Структура обмена выглядит следующим образом:



Роберт Ковингтон, Джордан Белл (оба «Миннесота») и пик второго раунда драфта-2020 отправляются в «Хьюстон»;

и Нене («оба «Хьюстон») переходят в «Атланту»;

Малик Бисли, Хуан Эрнангомес, Джарред Вандербильт (все «Денвер»);

Эван Тёрнер («Атланта») и пик первого раунда драфта 2020 года от «Бруклина» (принадлежащий «Атланте») отправляются в «Миннесоту»;

Джеральд Грин («Хьюстон»), Кейта Бэйтс-Диоп, Шабаз Напьер, Ноа Вонли (все «Миннесота») и пик первого раунда драфта-2020 года от «Рокетс» получил «Денвер». Роберт Ковингтон, Джордан Белл (оба «Миннесота») и пик второго раунда драфта-2020 отправляются Клинт Капела и Нене («оба «Хьюстон») переходятМалик Бисли, Хуан Эрнангомес, Джарред Вандербильт (все «Денвер»);Эван Тёрнер («Атланта») и пик первого раунда драфта 2020 года от «Бруклина» (принадлежащий «Атланте») отправляютсяДжеральд Грин («Хьюстон»), Кейта Бэйтс-Диоп, Шабаз Напьер, Ноа Вонли (все «Миннесота») и пик первого раунда драфта-2020 года

В последние несколько дней ходили слухи, что сделка с участием нескольких команд, в которую будут включены Капела и Ковингтон, может состояться. В более раннем варианте потенциального трейда «Голден Стэйт» находился на месте «Денвера». «Уорриорз» хотели обменять разыгрывающего Д'Анджело Рассела, но вышли из переговоров во вторник. «Миннесота», «Хьюстон» и «Атланта» были вынуждены искать нового партнера, которым в итоге стал «Денвер».

Стоит отметить, что это первый громкий обмен перед дедлайном, который завершится уже завтра, 6 февраля. По его итогам «Атланта» решила столь болезненную проблему с центровым, а «Хьюстон» окончательно переходит на игру «смолл-болл» составом. Какое влияние эта сделка оказала на каждую из четырёх команд?

«Хьюстон»

Генеральный менеджер Дэрил Мори искал усиление на периметр. «Рокетс» приписывали предметный интерес к Ковингтону, качественному «3-and-D» игроку (специалист по трёхочковым броскам и защите — прим.). У Ковингтона достаточно дружелюбный контракт с зарплатой $ 11,3 млн в этом сезоне. Его соглашение действует до конца сезона-2021/2022.



«Рокетс» отказались от двух ценных активов в лице центрового Капелы и пика первого раунда драфта-2020, чтобы заполучить Ковингтона, Белла и пик второго раунда драфта. При этом избавление от фактически бесполезных Нене и Грина (первый не сыграл ни одного матча в этом сезоне, второй вылетел до конца сезона из-за травмы) позволяет «Хьюстону» разгрузить платежную ведомость и снизить счет налога на роскошь. Владелец Тилман Фертитта не горит особым желанием тратить слишком много денег.



Белл может закрыть позицию центрового, но «Рокетс» всё равно будут искать более надежную замену Капеле — либо через обмен, либо на рынке выкупа, пишет в твиттере журналист The Houston Chronicle Джонатан Фейген. Хотя главный тренер Майк Д’Антони делает все более явную ставку на «смолл-болл» состав. Недавно «Хьюстон» сыграл с «Далласом» (128:121) уникальным подбором исполнителей. В ходе встречи в составе «Рокетс» ни разу не появились на паркете игроки выше 198 сантиметров. Такого не происходило в НБА с 31 января 1963 года, когда «Нью-Йорк» проиграл «Чикаго», не имея в составе никого выше 198 см.



«Рокетс» выдают результат 5-0, когда все игроки с ростом менее 198 см проводят на паркете более 10 минут. Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук — фундаментально образующие исполнители «Хьюстона», а эра классических центровых всё больше уходит в прошлое. Клуб из Техаса является тому примером.

«Денвер»

«Денвер» получил пик первого раунда, отдав маловажных исполнителей (Бизли, Эрнангомес и Вандербильт). Хотя взамен пришли аналогичные игроки. Грин, Бейтс-Диоп, Нэпьер и Вонле вряд ли будут ценными помощниками в ротации главного тренера Майка Мэлоуна. Нэпьер и Вонле становятся неограниченными свободными агентами в конце сезона, в то время как контракт Бейтс-Диопа на сезон-2020/2021 не гарантирован.



«Наггетс» в межсезонье отдали свой пик первого раунда в сделке с «Оклахома-Сити Тандер» по Джерами Гранту, но теперь вновь получили право выбора в топ-30 драфта 2020 года. Хотя инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски предполагает, что «Денвер» ещё может провести сделки перед дедлайном. в том числе и с включением только что полученного от «Хьюстона» пика первого раунда.

«Атланта»

«Атланта» в течение всего сезона хотела приобрести именитого центрового. «Хоукс» вели переговоры по Андре Драммонду («Детройт»), Стивену Адамсу («Оклахома-Сити») и Дуэйну Дэдмону («Сакраменто»). В последние дни «Атланта» сосредоточилась на Капеле. В итоге сделку удалось провести. «Хоукс» искали «большого», который уверенно играет под кольцом и защищается. Капела кажется неплохим напарником для звёздного разыгрывающего Трэя Янга. У Клинта осталось три года контракта на $ 51,3 млн. Это более удобный вариант для «Атланты», чем подписание на рынке свободных агентов Драммонда, который рассчитывает получить долгосрочное соглашение с зарплатой более $ 20 млн за год.

«Миннесота»

«Тимбервулвз» наверняка предпочли бы договориться с «Голден Стэйт» по обмену Д’Анджело Рассела, который является другом звёздного центрового команды Карла-Энтони Таунса. Однако «Уорриорз» не хотели принимать от «Миннесоты» раздутый контракт Энрю Уиггинса.



В итоге «Миннесота» обменяла Ковингтона и нескольких недорогих ролевых игроков (Белл, Бэйтс-Диоп, Напьер и Вонли) на истекающие контракты Тернера и Вардербильта, а также выходящих на рынок ограниченных свободных агентов Бизли и Эрнангомеса. Тернер и Вандербильт вряд ли останутся в «Тимбервулвз» по завершении сезона, а к 23-летнему Бизли и 24-летнему Эрнангомесу у команды будет время присмотреться. В любом случае, дорогого продления летом они не потребуют.



Главный итог сделки для «Тимбервулвз» — получение пика первого раунда драфта-2020. «Миннесота» не выйдет в плей-офф в этом сезоне, так что дополнительные активы лишними не будут.