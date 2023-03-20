«Сын маминой подруги!» Остин Ривз зажёг перед лос-анджелесской публикой

«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс»

«Денверу» крайне необходимо было реабилитироваться — подопечные Майка Мэлоуна до сегодняшнего матча проводили крайне неубедительную серию — пять поражений в последних шести играх. Однако усилий Майкла Портера (28+9+3), Джамала Маррея (25+8+1) и Николы Йокича (22+17+10) было достаточно для победы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У хозяев в очередной раз можно выделить Микала Бриджеса, оформившего 23 очка. В составе «Нетс» форвард набирает в среднем 25,9 очка и 4,5 подбора. Кто знает, возможно, в следующем сезоне (при условии аналогичной эффективности) попадёт на Матч звёзд? Всё-таки приятно наблюдать за «Бруклином» после того, как он избавился от Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта.

Факты. У Йокича 28-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, тем временем Портер и Маррей в третий раз за всё время набирают по 25+ очков каждый (подобное удавалось в 2021 и 2022 годах соответственно).

«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз»

Возвращение Криса Пола в Оклахому. Как только на арене прозвучала фамилия опытнейшего ветерана, публика незамедлительно начала аплодировать. Оно и понятно — Пол выступал за «Тандер» на протяжении сезона-2019/2020. Крис помог тогда оклахомовцам выйти в плей-офф, а сам разыгрывающий являлся ментором для самого Шея Гилджес-Александера.

По поводу сегодняшнего матча: Пол отметился 14 очками и 13 результативными передачами за 33 минуты на паркете. Однако сильнее оказались хозяева, где самым результативным стал всё тот же Гилджес-Александер — 40 очков, пять подборов и четыре передачи.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Оклахома» в последних 10 встречах выиграла семь раз. «Тандер» после игрового дня расположились на восьмой строчке в конференции. «Мы словно старшеклассники — постоянно проводим время друг с другом. Возможно, из-за того, что мы слишком молоды и у нас нет детей», — заявил Гилджес-Александер в послематчевом интервью.

Стоит ли напоминать, что коллектив пропустил последние два розыгрыша плей-офф? И всё-таки плей-офф — это приоритетная цель для руководства команды?

«Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хоукс»

Забавно, но «ястребы» умудрились проиграть в матче, выигрывая по ходу c разницей 24 очка. «Хоукс» провели мощную первую половину, набрав суммарно 83 очка. Во второй половине картина молниеносно изменилась: 35 очков и полный провал в клатче.

Прогресс матча «Спёрс» — «Хоукс» Фото: twitter.com/BleacherRepor

«Будучи коллективом, мы должны выяснить, для каких целей выходим на площадку. И хотим ли мы побеждать», — резюмировал выступление «Атланты» Деджонте Мюррей.

Для ни на что не претендующих «шпор» это победа стала 19-й в нынешнем сезоне. Иными словами, возвращение Деджонте Мюррея в Сан-Антонио вышло неудачным. Можно предположить, что это «специальный урок» от самого Грега Поповича — он склонен «преподавать урок» бывшим игрокам или главным тренерам, работавшим у него ассистентом.

Деджонте Мюррей с бывшим одноклубником Фото: twitter.com/spurs

«Детройт Пистонс» — «Майами Хит»

Главный тренер флоридской команды Эрик Споэльстра после встречи сравнил текущий период НБА с «Мартовским безумием» студенческого баскетболиста.

«Нас ждёт «Мартовское безумие» и, возможно, даже «Апрельское безумие». Каждый матч на кону — нужно пользоваться каждой возможностью и выигрывать в матчах», — отметил наставник.

Всё-таки шестое место в конференции — не самое спокойное. Флоридской команде предстоят встречи с «Нью-Йорком», «Бруклином», «Торонто» и «Далласом» — и вправду выходит «Мартовское безумие». Команды, с которыми встретятся «Хит», намерены закрепить позиции в конференциях. Тем интереснее будет посмотреть за «Майами».

А Джимми Батлер, к слову, стал главным героем матча с «Детройтом», записав в актив 26 очков, 10 передач и четыре подбора. Тайлер Хирроу добавил 19 очков. У проигравшей команды отличился Джеймс Уайзмен — 22 очка и 13 подборов.

Видео можно посмотреть на канале Chipi Gaming в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

Полное доминирование в «краске» (52:34), 28 результативных передач на 42 реализованных броска с игры, 26 очков Си Джея Макколлума и Брэндона Ингрэма и дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса — именно так опишем сегодняшнюю победу «Нью-Орлеана».

«Хьюстон» — худшая команда Запада, однако в составе при любых раскладах найдётся парень, который наберёт как минимум 40 очков. Таким парнем стал Джейлен Грин, добавивший на свой счёт четыре подбора и одну передачу.

Примечательно, что Грин стал третьим игроком до 21-летнего возраста с сезона-1963/1964, которому пять раз удалось набрать в играх 40+ очков. Ещё это покорялось Трэйси Макгрэди и Аллену Айверсону.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс»

Яннис Адетокунбо оформил четвёртый трипл-дабл в нынешнем сезоне и 33-й — за карьеру. Брук Лопес, претендующий на награду лучшему игроку оборонительного плана и выстреливший в заключительной четверти — 17 очков из 26.

«Рэпторс» теоретически переместились бы на восьмую строчку в случае выигрыша и поражения «Атланты» «Сан-Антонио», но 23 очка Фреда Ванвлита и 22 балла О Джи Ануноби было недостаточно. До этого «Торонто» выиграл три матча подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Греческий бог, кстати, провёл в составе «оленей» 712-й матч, установив таким образом клубный рекорд по количеству отыгранных встреч. Рекорд принадлежал Джуниору Бриджмену (711). «Прекрасные ощущения, даже не предполагал до матча. Это долгий путь. Ещё многое предстоит сделать», — поделился впечатлениями Адетокунбо после игры.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»

Скорее всего, в «Портленде» окончательно решили для себя: «Всё, сезон мы официально закончили. Плей-офф? А как повезёт! Выйдем? Хорошо. Нет так нет». Обычные домыслы.

Дуэт Пол Джордж — Кавай Леонард проявил себя во всей красе — 53 очка суммарно на двоих. И, кажется, у «парусников» начало всё налаживаться — пять побед в последних шести играх тому подтверждение.

«Нам есть над чем работать», — в типичной для себя манере и кратко резюмировал Кавай. «Мы всё ещё совершаем достаточно ошибок во время матчей. Избавившись от них, мы станем более грозной силой», — подытожил форвард.

Ассистент Дэн Крэйг исполнял обязанности главного тренера, так как Тайрон Лю не отправился на выезд из-за болезни. И это первая победа Крэйга как рулевого.

Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик»

Вишенка на торте! Так вышло, что чуть ли не главное событие игрового дня произошло именно в заключительном матче. И да, это во многом благодаря защитнику Остину Ривзу, выдавшему сегодня невероятный перформанс — 35 очков, шесть подборов и шесть передач со скамейки запасных.

«MVP!» — скандировала сегодня лос-анджелесская публика. «Учитывая, что я не игрок калибра MVP, для меня это нечто особенное. Это много значит», — отреагировал Ривз после матча на действия поклонников.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А ведь не просто так в сетях говорят про него: «Сын маминой подруги!»

У Энтони Дэвиса привычный для нас дабл-дабл с 15 очками и 11 подборами. Тем временем в составе гостей отличились новичок Паоло Банкеро и немецкий форвард Франц Вагнер — 21 очко каждый.