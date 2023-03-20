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Обзор дня в НБА 20 марта: «Бруклин» — «Денвер», «Оклахома» — «Финикс», «Милуоки» — «Торонто», «Лейкерс» — «Орландо»

«Сын маминой подруги!» Остин Ривз зажёг перед лос-анджелесской публикой
Артемий Берстенев
Остин Ривз зажёг перед лос-анджелесской публикой
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Реабилитация «Денвера» и возвращение Криса Пола в Оклахому — в обзоре дня НБА.

«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс»

«Денверу» крайне необходимо было реабилитироваться — подопечные Майка Мэлоуна до сегодняшнего матча проводили крайне неубедительную серию — пять поражений в последних шести играх. Однако усилий Майкла Портера (28+9+3), Джамала Маррея (25+8+1) и Николы Йокича (22+17+10) было достаточно для победы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У хозяев в очередной раз можно выделить Микала Бриджеса, оформившего 23 очка. В составе «Нетс» форвард набирает в среднем 25,9 очка и 4,5 подбора. Кто знает, возможно, в следующем сезоне (при условии аналогичной эффективности) попадёт на Матч звёзд? Всё-таки приятно наблюдать за «Бруклином» после того, как он избавился от Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта.

Факты. У Йокича 28-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, тем временем Портер и Маррей в третий раз за всё время набирают по 25+ очков каждый (подобное удавалось в 2021 и 2022 годах соответственно).

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Бриджес - 23, Клэкстон - 19, Джонсон - 14, Карри - 12, Динвидди - 8, О'Нил - 7, Томас - 7, Харрис - 5, Шарп - 5, Финни-Смит - 2, Браун, Ватанабэ, Дюк, Миллз, Самнер, Симмонс, Смит
Денвер Наггетс: Портер - 28, Маррей - 25, Йокич - 22, Гордон - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Браун - 4, Джексон - 4, Ннаджи - 4, Грин - 3, Брайант, Браун, Гиллеспи, Джордан, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар

«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз»

Возвращение Криса Пола в Оклахому. Как только на арене прозвучала фамилия опытнейшего ветерана, публика незамедлительно начала аплодировать. Оно и понятно — Пол выступал за «Тандер» на протяжении сезона-2019/2020. Крис помог тогда оклахомовцам выйти в плей-офф, а сам разыгрывающий являлся ментором для самого Шея Гилджес-Александера.

По поводу сегодняшнего матча: Пол отметился 14 очками и 13 результативными передачами за 33 минуты на паркете. Однако сильнее оказались хозяева, где самым результативным стал всё тот же Гилджес-Александер — 40 очков, пять подборов и четыре передачи.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Оклахома» в последних 10 встречах выиграла семь раз. «Тандер» после игрового дня расположились на восьмой строчке в конференции. «Мы словно старшеклассники — постоянно проводим время друг с другом. Возможно, из-за того, что мы слишком молоды и у нас нет детей», — заявил Гилджес-Александер в послематчевом интервью.

Стоит ли напоминать, что коллектив пропустил последние два розыгрыша плей-офф? И всё-таки плей-офф — это приоритетная цель для руководства команды?

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 120
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Дорт - 20, Гидди - 16, Джо - 15, Уильямс - 10, Уиггинс - 7, Уотерс III - 7, Уильямс - 5, Шарич - 4, Батлер, Дженг, Манн, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Холмгрен
Финикс Санз: Букер - 46, Пол - 14, Росс - 12, Шамет - 10, Окоги - 8, Бийомбо - 7, Крэйг - 7, Ли - 6, Ландейл - 5, Базли - 3, Пэйн - 2, Дюрант, Ли, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон

«Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хоукс»

Забавно, но «ястребы» умудрились проиграть в матче, выигрывая по ходу c разницей 24 очка. «Хоукс» провели мощную первую половину, набрав суммарно 83 очка. Во второй половине картина молниеносно изменилась: 35 очков и полный провал в клатче.

Прогресс матча «Спёрс» — «Хоукс»

Прогресс матча «Спёрс» — «Хоукс»

Фото: twitter.com/BleacherRepor

«Будучи коллективом, мы должны выяснить, для каких целей выходим на площадку. И хотим ли мы побеждать», — резюмировал выступление «Атланты» Деджонте Мюррей.

Для ни на что не претендующих «шпор» это победа стала 19-й в нынешнем сезоне. Иными словами, возвращение Деджонте Мюррея в Сан-Антонио вышло неудачным. Можно предположить, что это «специальный урок» от самого Грега Поповича — он склонен «преподавать урок» бывшим игрокам или главным тренерам, работавшим у него ассистентом.

Деджонте Мюррей с бывшим одноклубником

Деджонте Мюррей с бывшим одноклубником

Фото: twitter.com/spurs

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 118
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 29, Джонсон - 29, Коллинс - 19, Джонс - 11, Шэмпени - 11, Брэнэм - 7, Лэнгфорд - 7, Мамукелашвили - 7, Уэсли - 6, Барлоу, Берч, Бэйтс-Диоп, Бэсси, Грэм, Дьенг, Макдермотт, Сохан
Атланта Хоукс: Мюррей - 22, Оконгву - 17, Гриффин - 15, Капела - 15, Коллинс - 14, Богданович - 13, Хантер - 12, Янг - 9, Бей - 1, Джонсон, Крейчи, Л. Уильямс, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Форрест, Холидей

«Детройт Пистонс» — «Майами Хит»

Главный тренер флоридской команды Эрик Споэльстра после встречи сравнил текущий период НБА с «Мартовским безумием» студенческого баскетболиста.

«Нас ждёт «Мартовское безумие» и, возможно, даже «Апрельское безумие». Каждый матч на кону — нужно пользоваться каждой возможностью и выигрывать в матчах», — отметил наставник.

Всё-таки шестое место в конференции — не самое спокойное. Флоридской команде предстоят встречи с «Нью-Йорком», «Бруклином», «Торонто» и «Далласом» — и вправду выходит «Мартовское безумие». Команды, с которыми встретятся «Хит», намерены закрепить позиции в конференциях. Тем интереснее будет посмотреть за «Майами».

А Джимми Батлер, к слову, стал главным героем матча с «Детройтом», записав в актив 26 очков, 10 передач и четыре подбора. Тайлер Хирроу добавил 19 очков. У проигравшей команды отличился Джеймс Уайзмен — 22 очка и 13 подборов.

Видео можно посмотреть на канале Chipi Gaming в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 112
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Уайзмен - 22, Джозеф - 16, Макгрудер - 15, Багли III - 14, Хейз - 13, Айви - 11, Оморуи - 7, Дюрен - 2, Бейхайм, Богданович, Бёркс, Диалло, Каннингем, Ливерс, Роден, Стюарт, Хэмптон
Майами Хит: Батлер - 26, Адебайо - 22, Хироу - 19, Мартин - 13, Лав - 12, Лоури - 7, Винсент - 6, Страс - 5, Юртсевен - 2, Зеллер, Йович, Кэйн, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

Полное доминирование в «краске» (52:34), 28 результативных передач на 42 реализованных броска с игры, 26 очков Си Джея Макколлума и Брэндона Ингрэма и дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса — именно так опишем сегодняшнюю победу «Нью-Орлеана».

«Хьюстон» — худшая команда Запада, однако в составе при любых раскладах найдётся парень, который наберёт как минимум 40 очков. Таким парнем стал Джейлен Грин, добавивший на свой счёт четыре подбора и одну передачу.

Примечательно, что Грин стал третьим игроком до 21-летнего возраста с сезона-1963/1964, которому пять раз удалось набрать в играх 40+ очков. Ещё это покорялось Трэйси Макгрэди и Аллену Айверсону.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Грин - 40, Портер - 25, Исон - 10, Шенгюн - 9, Мартин - 8, Смит II - 8, Кристофер - 4, Тэйт - 2, Гаруба - 1, Вашингтон Мл., Дэйс, Камински, Марьянович, Никс, Хаджинс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Макколлум - 26, Валанчюнас - 21, Мёрфи - 14, Джонс - 13, Маршалл - 7, Ричардсон - 6, Дэниэлс - 2, Нэнс - 2, Альварадо, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс»

Яннис Адетокунбо оформил четвёртый трипл-дабл в нынешнем сезоне и 33-й — за карьеру. Брук Лопес, претендующий на награду лучшему игроку оборонительного плана и выстреливший в заключительной четверти — 17 очков из 26.

«Рэпторс» теоретически переместились бы на восьмую строчку в случае выигрыша и поражения «Атланты» «Сан-Антонио», но 23 очка Фреда Ванвлита и 22 балла О Джи Ануноби было недостаточно. До этого «Торонто» выиграл три матча подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Греческий бог, кстати, провёл в составе «оленей» 712-й матч, установив таким образом клубный рекорд по количеству отыгранных встреч. Рекорд принадлежал Джуниору Бриджмену (711). «Прекрасные ощущения, даже не предполагал до матча. Это долгий путь. Ещё многое предстоит сделать», — поделился впечатлениями Адетокунбо после игры.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 111
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Лопес - 26, Адетокунбо - 22, Миддлтон - 20, Портис - 14, Холидэй - 11, Картер - 9, Коннотон - 8, Инглс - 6, Аллен - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Краудер, Леонард, Мэттьюз, Уиггинтон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 23, Ануноби - 22, Пёлтль - 20, Трент-мл. - 18, Сиакам - 13, Ачиува - 5, Барнс - 5, Буше - 5, Бартон, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»

Скорее всего, в «Портленде» окончательно решили для себя: «Всё, сезон мы официально закончили. Плей-офф? А как повезёт! Выйдем? Хорошо. Нет так нет». Обычные домыслы.

Дуэт Пол Джордж — Кавай Леонард проявил себя во всей красе — 53 очка суммарно на двоих. И, кажется, у «парусников» начало всё налаживаться — пять побед в последних шести играх тому подтверждение.

«Нам есть над чем работать», — в типичной для себя манере и кратко резюмировал Кавай. «Мы всё ещё совершаем достаточно ошибок во время матчей. Избавившись от них, мы станем более грозной силой», — подытожил форвард.

Ассистент Дэн Крэйг исполнял обязанности главного тренера, так как Тайрон Лю не отправился на выезд из-за болезни. И это первая победа Крэйга как рулевого.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
102 : 117
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 23, Лиллард - 21, Саймонс - 16, Уотфорд - 12, Ойбанкс - 10, Шарп - 10, Тибулл - 6, Литтл - 4, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Грант, Джонсон, Нокс, Реддиш, Уинслоу, Уокер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 29, Леонард - 24, Гордон - 20, Зубац - 14, Уэстбрук - 9, Моррис - 7, Пламли - 7, Мэнн - 4, Батюм - 3, Бостон, Диабате, Ковингтон, Коффи, Мун, Пауэлл, Престон, Хиланд

Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик»

Вишенка на торте! Так вышло, что чуть ли не главное событие игрового дня произошло именно в заключительном матче. И да, это во многом благодаря защитнику Остину Ривзу, выдавшему сегодня невероятный перформанс — 35 очков, шесть подборов и шесть передач со скамейки запасных.

«MVP!» — скандировала сегодня лос-анджелесская публика. «Учитывая, что я не игрок калибра MVP, для меня это нечто особенное. Это много значит», — отреагировал Ривз после матча на действия поклонников.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А ведь не просто так в сетях говорят про него: «Сын маминой подруги!»

У Энтони Дэвиса привычный для нас дабл-дабл с 15 очками и 11 подборами. Тем временем в составе гостей отличились новичок Паоло Банкеро и немецкий форвард Франц Вагнер — 21 очко каждый.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 105
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Расселл - 18, Дэвис - 15, Браун - 12, Шрёдер - 12, Хатимура - 8, Габриэль - 6, Бисли - 3, Вандербилт - 2, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Вагнер - 21, Энтони - 17, Картер - 16, Фульц - 12, Харрис - 9, Бол - 4, Битадзе - 3, Харрис - 2, Айзек, Вагнер, Картер-Уильямс, Океке, Саггс, Скофилд, Хьюстан
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