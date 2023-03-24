Победа есть победа! Леонард и Уэстбрук справились без Пола Джорджа

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс»

Неужели отсутствие Джейлена Брансона так критически влияет на результаты «Нью-Йорка» в целом? Он что, 50% всей команды? Разыгрывающий пропустил матч из-за травмы руки, а «Никс» уступили «Орландо», у которого теперь 31 победа при 43 поражениях.

К форварду Джулиусу Рэндлу вопросов нет: он набрал свои 23 очка, девять подборов и четыре передачи. По 25 очков набрали защитники Иммануэль Куикли и Квентин Гримс. Атакующий защитник Ар Джей Барретт и вовсе провалил встречу, оформив 10 очков при отвратительной реализации бросков с игры — 3 из 12.

В составе «Мэджик» практически вся стартовая пятёрка набрала как минимум 10 очков: Паоло Банкеро (21), Франц Вагнер (16), Уэнделл Картер (16), Маркелл Фульц (10) и Гэри Харрис (9). Коул Энтони со скамейки добавил 18 баллов.

К слову, Энтони проводит мощную серию: защитник в последних 12 матчах реализует броски из-за дуги с процентом 40 или выше. И у него за этот промежуток 16 очков, пять подборов и 3,4 передачи в среднем. Примечательно, что «Нью-Йорк» в нынешнем сезоне в играх, в которых не принимал участия Брансон, одержал пять побед и потерпел столько же поражений.

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«В заключительной четверти мы позволили оппоненту набрать 36 очков — это непривычное явление для нас, что и сыграло ключевую роль», — резюмировал игру своей команды Куикли в послематчевом интервью.

Из интересного: Рэндл немного вспылил на судей после первой половины. А ещё Куикли немного досталось от одноклубника. Но вопрос решён — чисто игровая ситуация. Никто ни на кого не обижается, зла не держит.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс»

Самый яркий матч игрового дня, хоть он не особо насыщенный — всего четыре встречи. Тем не менее яркие знаменательные события произошли. И главным персонажем выступил форвард «Кливленда» Айзек Окоро, ставший автором победного броска из-за дуги. И это за 0,7 секунды до конца основного времени!

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Испытывал огромнейшее давление перед этим броском. Но когда мяч попадает в корзину, чувствуешь себя просто прекрасно. Первый подобный случай в моей карьере», — поделился впечатлениями Окоро.

В составе «Кавальерс» также отличился защитник Донован Митчелл, набравший 31 очко, шесть подборов и один блок-шот. Ему, кстати, осталось добыть 35 очков, чтобы достичь отметки в 10 000 поинтов за карьеру. Тяжёлый форвард Эван Мобли оформил дабл-дабл: 26 очков и 16 подборов.

У «Нетс» 32 очка на свой счёт записал лёгкий форвард Микал Бриджес, который потихоньку раскрывает потенциал в составе новой команды. 25 очков у защитника Спенсера Динвидди. Джо Харрис, реализовавший за карьеру уже 1000 трёхочковых бросков, со скамейки добавил 15 баллов.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Благодаря победе в матче с «Бруклином» гости откинули «Майами Хит» на шестую строчку Восточной конференции. Сами «Кэвс» комфортно располагаются на четвёртом месте и готовы в ближайших играх досрочно гарантировать себе участие в плей-офф.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Шарлотт Хорнетс»

Лёгкий форвард Брэндон Ингрэм сделал первый карьерный трипл-дабл — 30 очков, 11 подборов и 10 передач (впервые за семь лет, стоит отметить) — и помог таким образом «Нью-Орлеану» обыграть «Шарлотт» с разницей 19 очков. Для «Хорнетс» это поражение стало под номером 51 в нынешнем сезоне.

Ингрэм оформил не просто трипл-дабл, а трипл-дабл без потерь, став восьмым игроком в истории Ассоциации, которому удалось это. Форвард повторил достижение Николы Йокича (дважды за карьеру), Деджонте Мюррея, Гранта Хилла, Джеймса Хардена, Николы Вучевича, Антуана Уокера и Чарльза Баркли.

«Я просто хотел задать нужный тон для команды. Сейчас мы проводим крайне важные игры, чтобы по итогам мы смогли оказаться в плей-офф. Каждое владение, что в атаке и обороне, имеет особое значение», — отметил важность своего выступления Ингрэм.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Центровой Йонас Валанчюнас отметился дабл-даблом (20 очков и 19 подборов), который стал 38-м за сезон. Защитник Си Джей Макколлум и форвард Трей Мёрфи добавили 20 и 19 очков соответственно. Форвард Наджи Маршалл набрал 16 баллов в качестве запасного игрока.

У «Хорнетс» 18 очков оформил форвард Пи Джей Вашингтон, где 16 пришлись на первую половину. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк и форвард Гордон Хэйворд набрали 15 и 12 очков.

А скамейка «шершней» в заключительной четверти выглядела примерно вот так. Часть игроков просто вымоталась!

Скамейка запасных «Шарлотт» в матче с «Нью-Орлеаном» Фото: twitter.com/ProPelsTalk

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Нет Пола Джорджа? Нет проблем! Отбросим такие фразочки и постараемся понять, что же произошло на самом деле, ведь «Клипперс» играли против соперника, который наверняка замахнулся на плей-офф. А соперником у них был молодой коллектив из штата Оклахома.

Так, разыгрывающий Расселл Уэстбрук с ходу набрал против бывшей команды, в составе которой становился MVP регулярного чемпионата, 24 очка, семь передач и два подбора. 24 очка Броуди — это второй лучший показатель баскетболиста в качестве члена лос-анджелесского коллектива (27 очков Уэстбрук набрал в матче с «Сакраменто» в начале марта).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако лёгкий форвард Кавай Леонард стал самым результативным игроком «парусников» — у него в протоколе 32 очка при прекраснейшей реализации (13 из 15), шесть подборов, шесть передач и четыре перехвата. И уже пошли шутки в сети, что у Кавая анонсировалась очередная прошивка «Kawhi-W40», которая, по всей видимости, пока работает без сбоев.

Интересен и тот факт, что высокие показатели «плюс-минус» продемонстрировали запасные хозяев: Николя Батюм («+34»), Теренс Мэнн («+32»), Бонс Хиланд («+32») и Мэйсон Пламли («+28»), где самым результативным стал Хиланд — 16 баллов.

У «Тандер» с ходу можно предположить, кто набрал 30 очков. И это разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который добавил в свой актив четыре подбора, три передачи и три блок-шота. 18 очков у защитника Джоша Гидди, 16 очков — у форварда Джейлена Уильямса.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Уэстбрук настолько впечатлился своей игрой, что после встречи был очень любезен с корреспондентами. «Я вас всех обожаю!» — признался Расселл. Кавай Леонард тем временем сказал правильные вещи: «Без Пола Джорджа мяч чаще будет находиться в моих руках. Один человек не в состоянии выигрывать, нужна целая группа. Будем перестраиваться».