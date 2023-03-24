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Обзор дня в НБА 24 марта: «Орландо» — «Нью-Йорк», «Бруклин» — «Кливленд», ««Клипперс» — «Оклахома»

Победа есть победа! Леонард и Уэстбрук справились без Пола Джорджа
Артемий Берстенев
Леонард и Уэстбрук справились без Пола Джорджа
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Трипл-дабл Брэндона Ингрэма, пустая скамейка «Шарлотт» — в обзоре дня НБА.

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс»

Неужели отсутствие Джейлена Брансона так критически влияет на результаты «Нью-Йорка» в целом? Он что, 50% всей команды? Разыгрывающий пропустил матч из-за травмы руки, а «Никс» уступили «Орландо», у которого теперь 31 победа при 43 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
111 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Энтони - 18, Вагнер - 16, Картер - 16, Вагнер - 11, Фульц - 10, Харрис - 9, Хьюстан - 8, Битадзе - 2, Айзек, Бол, Картер-Уильямс, Океке, Саггс, Скофилд, Харрис
Нью-Йорк Никс: Гримс - 25, Куикли - 25, Рэндл - 23, Барретт - 10, Харт - 7, Хартенштайн - 6, Топпин - 5, Макбрайд - 3, Робинсон - 2, Брансон, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Роуз, Симс, Фурнье
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К форварду Джулиусу Рэндлу вопросов нет: он набрал свои 23 очка, девять подборов и четыре передачи. По 25 очков набрали защитники Иммануэль Куикли и Квентин Гримс. Атакующий защитник Ар Джей Барретт и вовсе провалил встречу, оформив 10 очков при отвратительной реализации бросков с игры — 3 из 12.

В составе «Мэджик» практически вся стартовая пятёрка набрала как минимум 10 очков: Паоло Банкеро (21), Франц Вагнер (16), Уэнделл Картер (16), Маркелл Фульц (10) и Гэри Харрис (9). Коул Энтони со скамейки добавил 18 баллов.

К слову, Энтони проводит мощную серию: защитник в последних 12 матчах реализует броски из-за дуги с процентом 40 или выше. И у него за этот промежуток 16 очков, пять подборов и 3,4 передачи в среднем. Примечательно, что «Нью-Йорк» в нынешнем сезоне в играх, в которых не принимал участия Брансон, одержал пять побед и потерпел столько же поражений.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«В заключительной четверти мы позволили оппоненту набрать 36 очков — это непривычное явление для нас, что и сыграло ключевую роль», — резюмировал игру своей команды Куикли в послематчевом интервью.

Из интересного: Рэндл немного вспылил на судей после первой половины. А ещё Куикли немного досталось от одноклубника. Но вопрос решён — чисто игровая ситуация. Никто ни на кого не обижается, зла не держит.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс»

Самый яркий матч игрового дня, хоть он не особо насыщенный — всего четыре встречи. Тем не менее яркие знаменательные события произошли. И главным персонажем выступил форвард «Кливленда» Айзек Окоро, ставший автором победного броска из-за дуги. И это за 0,7 секунды до конца основного времени!

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Бриджес - 32, Динвидди - 25, Харрис - 15, О'Нил - 12, Клэкстон - 11, Шарп - 6, Джонсон - 5, Ватанабэ - 4, Финни-Смит - 4, Браун, Дюк, Карри, Миллз, Самнер, Симмонс, Смит, Томас
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 26, Гарлэнд - 13, Аллен - 12, ЛеВерт - 12, Окоро - 11, Осман - 8, Стивенс - 3, Грин, Дьяките, Лопес, Меррилл, Мобли, Нето, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Испытывал огромнейшее давление перед этим броском. Но когда мяч попадает в корзину, чувствуешь себя просто прекрасно. Первый подобный случай в моей карьере», — поделился впечатлениями Окоро.

В составе «Кавальерс» также отличился защитник Донован Митчелл, набравший 31 очко, шесть подборов и один блок-шот. Ему, кстати, осталось добыть 35 очков, чтобы достичь отметки в 10 000 поинтов за карьеру. Тяжёлый форвард Эван Мобли оформил дабл-дабл: 26 очков и 16 подборов.

У «Нетс» 32 очка на свой счёт записал лёгкий форвард Микал Бриджес, который потихоньку раскрывает потенциал в составе новой команды. 25 очков у защитника Спенсера Динвидди. Джо Харрис, реализовавший за карьеру уже 1000 трёхочковых бросков, со скамейки добавил 15 баллов.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Благодаря победе в матче с «Бруклином» гости откинули «Майами Хит» на шестую строчку Восточной конференции. Сами «Кэвс» комфортно располагаются на четвёртом месте и готовы в ближайших играх досрочно гарантировать себе участие в плей-офф.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Шарлотт Хорнетс»

Лёгкий форвард Брэндон Ингрэм сделал первый карьерный трипл-дабл — 30 очков, 11 подборов и 10 передач (впервые за семь лет, стоит отметить) — и помог таким образом «Нью-Орлеану» обыграть «Шарлотт» с разницей 19 очков. Для «Хорнетс» это поражение стало под номером 51 в нынешнем сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Валанчюнас - 20, Макколлум - 20, Мёрфи - 19, Маршалл - 16, Ричардсон - 3, Темпл - 3, Джонс - 2, Дэниэлс - 2, Альварадо, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 18, Михайлюк - 15, Хэйворд - 12, Ричардс - 9, Тор - 9, Макгауэнс - 8, Смит - 8, Убре - 8, Розир - 5, Джонс - 4, Болл, Букнайт, Маледон, Мартин, Уильямс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ингрэм оформил не просто трипл-дабл, а трипл-дабл без потерь, став восьмым игроком в истории Ассоциации, которому удалось это. Форвард повторил достижение Николы Йокича (дважды за карьеру), Деджонте Мюррея, Гранта Хилла, Джеймса Хардена, Николы Вучевича, Антуана Уокера и Чарльза Баркли.

«Я просто хотел задать нужный тон для команды. Сейчас мы проводим крайне важные игры, чтобы по итогам мы смогли оказаться в плей-офф. Каждое владение, что в атаке и обороне, имеет особое значение», — отметил важность своего выступления Ингрэм.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Центровой Йонас Валанчюнас отметился дабл-даблом (20 очков и 19 подборов), который стал 38-м за сезон. Защитник Си Джей Макколлум и форвард Трей Мёрфи добавили 20 и 19 очков соответственно. Форвард Наджи Маршалл набрал 16 баллов в качестве запасного игрока.

У «Хорнетс» 18 очков оформил форвард Пи Джей Вашингтон, где 16 пришлись на первую половину. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк и форвард Гордон Хэйворд набрали 15 и 12 очков.

А скамейка «шершней» в заключительной четверти выглядела примерно вот так. Часть игроков просто вымоталась!

Скамейка запасных «Шарлотт» в матче с «Нью-Орлеаном»

Скамейка запасных «Шарлотт» в матче с «Нью-Орлеаном»

Фото: twitter.com/ProPelsTalk

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Нет Пола Джорджа? Нет проблем! Отбросим такие фразочки и постараемся понять, что же произошло на самом деле, ведь «Клипперс» играли против соперника, который наверняка замахнулся на плей-офф. А соперником у них был молодой коллектив из штата Оклахома.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Уэстбрук - 24, Хиланд - 16, Мэнн - 14, Батюм - 12, Гордон - 8, Ковингтон - 7, Зубац - 6, Моррис - 6, Пламли - 2, Бостон, Джордж, Диабате, Коффи, Мун, Пауэлл, Престон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Гидди - 18, Уильямс - 16, Дженг - 9, Уильямс - 8, Уотерс III - 6, Манн - 5, Робинсон-Эрл - 4, Дорт - 3, Сарр - 3, Уиггинс - 3, Батлер, Джо, Покушевски, Уильямс, Холмгрен, Шарич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так, разыгрывающий Расселл Уэстбрук с ходу набрал против бывшей команды, в составе которой становился MVP регулярного чемпионата, 24 очка, семь передач и два подбора. 24 очка Броуди — это второй лучший показатель баскетболиста в качестве члена лос-анджелесского коллектива (27 очков Уэстбрук набрал в матче с «Сакраменто» в начале марта).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако лёгкий форвард Кавай Леонард стал самым результативным игроком «парусников» — у него в протоколе 32 очка при прекраснейшей реализации (13 из 15), шесть подборов, шесть передач и четыре перехвата. И уже пошли шутки в сети, что у Кавая анонсировалась очередная прошивка «Kawhi-W40», которая, по всей видимости, пока работает без сбоев.

Интересен и тот факт, что высокие показатели «плюс-минус» продемонстрировали запасные хозяев: Николя Батюм («+34»), Теренс Мэнн («+32»), Бонс Хиланд («+32») и Мэйсон Пламли («+28»), где самым результативным стал Хиланд — 16 баллов.

У «Тандер» с ходу можно предположить, кто набрал 30 очков. И это разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который добавил в свой актив четыре подбора, три передачи и три блок-шота. 18 очков у защитника Джоша Гидди, 16 очков — у форварда Джейлена Уильямса.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Уэстбрук настолько впечатлился своей игрой, что после встречи был очень любезен с корреспондентами. «Я вас всех обожаю!» — признался Расселл. Кавай Леонард тем временем сказал правильные вещи: «Без Пола Джорджа мяч чаще будет находиться в моих руках. Один человек не в состоянии выигрывать, нужна целая группа. Будем перестраиваться».

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