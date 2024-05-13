Эдвардс и Йокич — лучшие в истории плей-офф по одному из атакующих показателей

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич противостоят друг другу в очной серии второго раунда, но оба являются обладателями уникальных цифр в плей-офф. Среди всех игроков в истории Йокич и Эдвардс в среднем набирают наибольшее количество очков за карьеру в матчах плей-офф при точности свыше 50%.

За свою карьеру в постсезоне Эдвардс в среднем набирает 29,8 очка при точности в 51%, а Йокич — 27,5 очка с точностью в 53%. Они занимают первое и второе место соответственно по средней результативности в плей-офф среди игроков с точностью свыше 50%.

Также Энтони и Никола являются самыми точными игроками в истории плей-офф среди набиравших в среднем более 27 очков за игру.

Самые точные игроки в истории плей-офф, набирающие за карьеры в постсезоне свыше 27 очков

1. Никола Йокич — 53%.

2. Энтони Эдвардс — 50,8%.

3. Джордж Гервин — 50,8%.

4. Леброн Джеймс — 49,7%.

5. Майкл Джордан — 48,7%.