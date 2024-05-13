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Эдвардс и Йокич — лучшие в истории плей-офф по одному из атакующих показателей

Эдвардс и Йокич — лучшие в истории плей-офф по одному из атакующих показателей
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич противостоят друг другу в очной серии второго раунда, но оба являются обладателями уникальных цифр в плей-офф. Среди всех игроков в истории Йокич и Эдвардс в среднем набирают наибольшее количество очков за карьеру в матчах плей-офф при точности свыше 50%.

За свою карьеру в постсезоне Эдвардс в среднем набирает 29,8 очка при точности в 51%, а Йокич — 27,5 очка с точностью в 53%. Они занимают первое и второе место соответственно по средней результативности в плей-офф среди игроков с точностью свыше 50%.

Также Энтони и Никола являются самыми точными игроками в истории плей-офф среди набиравших в среднем более 27 очков за игру.

Самые точные игроки в истории плей-офф, набирающие за карьеры в постсезоне свыше 27 очков

1. Никола Йокич — 53%.
2. Энтони Эдвардс — 50,8%.
3. Джордж Гервин — 50,8%.
4. Леброн Джеймс — 49,7%.
5. Майкл Джордан — 48,7%.

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