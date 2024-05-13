Тренер «Локо» Секулич: что будет завтра — неважно, сегодня главная игра

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о предстоящей четвёртой игре полуфинальной серии Единой лиги с УНИКСом. Напомним, матч состоится сегодня, 13 мая, начало в 19:30 мск.

«УНИКС не случайно называли фаворитом в серии, ведь они – действующие чемпионы, победители регулярки, а их наставник – лучший тренер года в Единой лиге ВТБ. Поэтому каждый матч для нас как решающий – именно так мы проводим эту серию. И, пользуясь возможностью, я хочу пригласить болельщиков прийти сегодня и поддержать нас. Что будет завтра – неважно, сегодня главная игра», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

«Локомотив» ведёт в серии со счётом 2-1. Напомним, противостояние идёт до четырёх побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.