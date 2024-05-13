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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Тренер «Локо» Секулич: что будет завтра — неважно, сегодня главная игра

Тренер «Локо» Секулич: что будет завтра — неважно, сегодня главная игра
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о предстоящей четвёртой игре полуфинальной серии Единой лиги с УНИКСом. Напомним, матч состоится сегодня, 13 мая, начало в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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«УНИКС не случайно называли фаворитом в серии, ведь они – действующие чемпионы, победители регулярки, а их наставник – лучший тренер года в Единой лиге ВТБ. Поэтому каждый матч для нас как решающий – именно так мы проводим эту серию. И, пользуясь возможностью, я хочу пригласить болельщиков прийти сегодня и поддержать нас. Что будет завтра – неважно, сегодня главная игра», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

«Локомотив» ведёт в серии со счётом 2-1. Напомним, противостояние идёт до четырёх побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

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