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Чарльз Баркли: Америка, пожалуйста, перестань сравнивать Эдвардса с Джорданом!

Чарльз Баркли: Америка, пожалуйста, перестань сравнивать Эдвардса с Джорданом!
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Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли высказался насчёт постоянных сравнений защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

«Америка, пожалуйста, перестань сравнивать Эдвардса с Джорданом! У этого юнца пока в карьере был только один неплохой забег в плей-офф. Я думаю, он будет отличным игроком. Он очень приятный парень, мы все за него переживаем, хотим, чтобы он максимизировал свой потенциал.

Рядом ли он с Джорданом? Да даже близко пока нет! Разве что они оба чёрные. Я люблю Эдвардса, но прекратите!

Почему мы не можем оставить молодых ребят в покое и просто смотреть за их игрой? Почему нам надо постоянно их сравнивать с какими-то легендами?» — заявил Баркли в эфире шоу Inside The NBA.

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