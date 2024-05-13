Чарльз Баркли: Америка, пожалуйста, перестань сравнивать Эдвардса с Джорданом!

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли высказался насчёт постоянных сравнений защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

«Америка, пожалуйста, перестань сравнивать Эдвардса с Джорданом! У этого юнца пока в карьере был только один неплохой забег в плей-офф. Я думаю, он будет отличным игроком. Он очень приятный парень, мы все за него переживаем, хотим, чтобы он максимизировал свой потенциал.

Рядом ли он с Джорданом? Да даже близко пока нет! Разве что они оба чёрные. Я люблю Эдвардса, но прекратите!

Почему мы не можем оставить молодых ребят в покое и просто смотреть за их игрой? Почему нам надо постоянно их сравнивать с какими-то легендами?» — заявил Баркли в эфире шоу Inside The NBA.