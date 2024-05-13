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Дивинченцо оформил худший показатель по «плюс-минус» в истории «Нью-Йорк Никс»

Дивинченцо оформил худший показатель по «плюс-минус» в истории «Нью-Йорк Никс»
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Игрок «Нью-Йорк Никс» Донте Дивинченцо закончил четвёртый матч серии второго раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» с показателем «-40» по статистике «плюс-минус». Это худшее выступление в игре плей-офф в истории франшизы.

Напомним, показатель «плюс-минус» отображает командный баланс очков за время нахождения игрока на паркете, то есть за 32 минуты, которые отыграл Донте в матче, «Никс» уступили сопернику 40 очков.

Худшие показатели «плюс-минус» в плей-офф в истории «Нью-Йорк Никс»:

1. Донте Дивинченцо — «-40» (2024).
2. Кармело Энтони — «-35» (2012).
3. Амаре Стадемайр — «-34» (2011).
4. Ар Джей Барретт — «-32» (2023).

«Никс» проиграли «Пэйсерс» со счётом 89:121. Таким образом, счёт в серии стал равным — 2-2.

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