«Бостон» без особых проблем разделался с «Майами», но какой ценой?

Сегодня, 30 апреля, завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Игра прошла в Флориде. Несмотря на поражение во втором матче, «Бостон» сумел бодро начать третью игру и одержать в ней победу. Практически аналогичная картина наблюдалась и в сегодняшнем противостоянии, так как в первой четверти «Селтикс» смогли дойти до 15-очкового преимущества.

Первая 12-минутка осталась в пользу «кельтов» — 34:24. Особенно отличился разыгрывающий Деррик Уайт, набравший за девять минут 16 очков при реализованных шести бросках из восьми попыток. Уайт по итогам имел в протоколе 38 очков, три блок-шота, а также восемь удачных попаданий из-за дуги. Кроме того, Деррик стал первым игроком в истории клуба, которому удалось достичь подобных цифр в игре плей-офф. Защитник, к слову, является третьим игроком в нынешнем постсезоне с 20+ очками в среднем при бросковой линейке «50/40/90».

В концовке второй четверти тяжёлый форвард гостей Кристапс Порзингис был вынужден досрочно завершить встречу из-за травмы. Отдавая передачу Джейлену Брауну, Порзингис почувствовал дискомфорт в ноге, о чём он сразу же дал знать тренерскому штабу, что его нужно убрать из площадки. Как сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски, в скором времени Кристапс Порзингис пройдёт обследование, однако, по предварительным данным, у баскетболиста нет травмы ахилла.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Помимо Кристапса Порзингиса, неприятное повреждение получил один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум, который по итогам матча набрал 20 очков, 11 подборов и пять результативных передач. За пять минут до конца основного времени Тейтум исполнил необязательный трёхочковый бросок после остановки игры из-за нарушения правил. Центровой «Майами» Бэм Адебайо выставил ногу вперёд, в результате чего Тейтум приземлился на неё и подвернул свой левый голеностоп.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Несмотря на эти неприятности, «Бостон Селтикс» ведёт в счёте — 3-1. Следующую игру ребята Джо Маззуллы проведут в четверг, 2 мая, в 2:30 мск. Встреча пройдёт в Бостоне, где у «Селтикс» будет идеальная возможность закрыть серию перед своими болельщиками. Тем временем такие ключевые игроки «Хит», как лёгкий форвард Джимми Батлер и защитник Терри Розир продолжают пропускать матчи из-за травм.