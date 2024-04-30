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Плей-офф НБА, 30 апреля 2024 года: обзор четвёртого матча, как сыграли Майами Хит — Бостон Селтикс, травмы лидеров

«Бостон» без особых проблем разделался с «Майами», но какой ценой?
Артемий Берстенев
«Бостон» без особых проблем разделался с «Майами»
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Сразу двое ключевых игроков «кельтов» пострадали с разной степенью тяжести.

Сегодня, 30 апреля, завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Игра прошла в Флориде. Несмотря на поражение во втором матче, «Бостон» сумел бодро начать третью игру и одержать в ней победу. Практически аналогичная картина наблюдалась и в сегодняшнем противостоянии, так как в первой четверти «Селтикс» смогли дойти до 15-очкового преимущества.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
88 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 25, Хироу - 19, Мартин - 18, Жакез-мл. - 9, Миллз - 9, Йович - 3, Хайсмит - 3, Розир, Робинсон, Брайант, Лав, Робинсон
Бостон Селтикс: Уайт - 38, Тейтум - 20, Браун - 17, Холидэй - 11, Порзингис - 7, Хорфорд - 7, Корнет - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета

Первая 12-минутка осталась в пользу «кельтов» — 34:24. Особенно отличился разыгрывающий Деррик Уайт, набравший за девять минут 16 очков при реализованных шести бросках из восьми попыток. Уайт по итогам имел в протоколе 38 очков, три блок-шота, а также восемь удачных попаданий из-за дуги. Кроме того, Деррик стал первым игроком в истории клуба, которому удалось достичь подобных цифр в игре плей-офф. Защитник, к слову, является третьим игроком в нынешнем постсезоне с 20+ очками в среднем при бросковой линейке «50/40/90».

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

В концовке второй четверти тяжёлый форвард гостей Кристапс Порзингис был вынужден досрочно завершить встречу из-за травмы. Отдавая передачу Джейлену Брауну, Порзингис почувствовал дискомфорт в ноге, о чём он сразу же дал знать тренерскому штабу, что его нужно убрать из площадки. Как сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски, в скором времени Кристапс Порзингис пройдёт обследование, однако, по предварительным данным, у баскетболиста нет травмы ахилла.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Помимо Кристапса Порзингиса, неприятное повреждение получил один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум, который по итогам матча набрал 20 очков, 11 подборов и пять результативных передач. За пять минут до конца основного времени Тейтум исполнил необязательный трёхочковый бросок после остановки игры из-за нарушения правил. Центровой «Майами» Бэм Адебайо выставил ногу вперёд, в результате чего Тейтум приземлился на неё и подвернул свой левый голеностоп.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Несмотря на эти неприятности, «Бостон Селтикс» ведёт в счёте — 3-1. Следующую игру ребята Джо Маззуллы проведут в четверг, 2 мая, в 2:30 мск. Встреча пройдёт в Бостоне, где у «Селтикс» будет идеальная возможность закрыть серию перед своими болельщиками. Тем временем такие ключевые игроки «Хит», как лёгкий форвард Джимми Батлер и защитник Терри Розир продолжают пропускать матчи из-за травм.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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