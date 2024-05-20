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Майкл Портер набирал на 12 очков меньше в серии с «Миннесотой», чем с «Лейкерс»

Майкл Портер набирал на 12 очков меньше в серии с «Миннесотой», чем с «Лейкерс»
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Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер закончил серию второго раунда с «Миннесотой Тимбервулвз», набирая следующие цифры: 10,7 очка (37,1% с игры, 32,5% трёхочковых) и 5,7 подбора. Таким образом, игрок набирал куда менее впечатляющую статистику, чем в противостоянии с «Лейкерс» — 22,8 очка (55,3% с игры, 48,8% трёхочковых) и 8,4 подбора.

«Денвер» переиграл «Лейкерс» в пяти матчах, но уступил «Миннесоте» в семи играх. Таким образом, действующим чемпионам НБА не удалось отстоять собственный титул.

В финале Западной конференции «Миннесоте» предстоит сыграть с «Даллас Маверикс». В финале Восточной конференции сойдутся «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс».

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