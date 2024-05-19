«Худший матч УНИКСа под моим руководством». Перасович — о поражении в игре с «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу поражения в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (68:98).

«Поздравляю «Локо» с заслуженной победой. После большого перерыва они были гораздо лучше нас. В плане борьбы мы не смогли найти им достойного ответа. Пожалуй, это самый плохой матч, который команда провела под моим руководством. Седьмой матч пройдёт в Казани. Мы весь сезон боролись за преимущество своей площадки. Посмотрим, насколько физически и психологически будем готовы к тому, что выиграть этот матч», — сказал Перасович на пресс-конференции после матча.

Седьмая игра серии состоится 22 мая в Казани. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.