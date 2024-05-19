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«Худший матч УНИКСа под моим руководством». Перасович — о поражении в игре с «Локо»

«Худший матч УНИКСа под моим руководством». Перасович — о поражении в игре с «Локо»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу поражения в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (68:98).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
98 : 68
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 24, Миллер - 16, Барфорд - 10, Щербенев - 9, Емченко - 9, Ндур - 7, Мартюк - 6, Темиров - 5, Андерсон - 5, Уайт - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Димитриевич - 12, Рейнольдс - 11, Лабери - 9, Найт - 9, Грин - 6, Беленицкий - 3, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Воронцевич

«Поздравляю «Локо» с заслуженной победой. После большого перерыва они были гораздо лучше нас. В плане борьбы мы не смогли найти им достойного ответа. Пожалуй, это самый плохой матч, который команда провела под моим руководством. Седьмой матч пройдёт в Казани. Мы весь сезон боролись за преимущество своей площадки. Посмотрим, насколько физически и психологически будем готовы к тому, что выиграть этот матч», — сказал Перасович на пресс-конференции после матча.

Седьмая игра серии состоится 22 мая в Казани. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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