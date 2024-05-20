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Кендрик Перкинс: «Миннесота» на пороге одного из величайших выступлений в истории плей-офф

Кендрик Перкинс: «Миннесота» на пороге одного из величайших выступлений в истории плей-офф
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик на телевидении Кендрик Перкинс высказался о выступлении «Миннесоты Тимбервулвз» в текущем плей-офф. Напомним, «Миннесота» смогла одолеть действующих чемпионов НБА «Денвер Наггетс» в очной серии второго раунда.

«Вот что я скажу. «Миннесота» на пороге одного из величайших выступлений в истории плей-офф. Давайте вспомним первый раунд и то, что они сделали с Кевином Дюрантом, Девином Букером и Брэдли Билом. Они вынесли их в четырёх играх.

Идём дальше, они сталкиваются с Йокичем. Лучшим игроком лиги, трёхкратным MVP. И что же происходит? «Миннесота» забирает три игры на площадке в Денвере, а затем проводит одну из лучших седьмых игр в истории, особенно с оборонительной стороны.

Если «Миннесота» выиграет титул, то Эдвардс и компания проведут одну из самых впечатляющих кампаний в истории лиги», — заявил Перкинс на шоу NBA Today.

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