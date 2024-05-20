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Энтони Эдвардс: я надел на Джамала Маррея наручники!

Энтони Эдвардс: я надел на Джамала Маррея наручники!
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что стало икс-фактором победы его команды в седьмой игре серии второго раунда плей-офф.

«Я надел на Маррея наручники!» — сказал Эдвардс в подтрибунном помещении после матча.

Энтони позже подтвердил свой тезис в послематчевом интервью.

«Есть много способов, как можно приносить пользу команде. Я не односторонний игрок и могу играть не только в атаке. Я могу закрыть любого защитника лиги, если будет нужно. Именно это я и сделал с Джамалом во второй половине матча, что стало поворотным моментом для нас», — заявил Эдвардс в интервью Inside The NBA.

В финале Западной конференции «Миннесоте» предстоит сыграть с «Даллас Маверикс».

Эдвардс реализовал дальнюю «трёшку» под выкрик «Стеф Карри»:

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