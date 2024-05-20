Все результаты игрового дня плей-офф НБА 20 мая

В ночь с 19 на 20 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча полуфинальных серий плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Западе и Востоке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 13 мая

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:130 (счёт в серии 3-4).

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 90:98 (счёт в серии 3-4).

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали лёгкий форвард «Никс» Донте Дивинченцо, на счету которого 39 очков. Центровые «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и «Денвера» Никола Йокич оформили дабл-даблы. На счету доминиканца 23 очка и 12 подборов, у серба 34 очка и 19 подборов.

Благодаря этим результатам определились все полуфиналисты плей-офф НБА. На Востоке ими стали «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». В Западной конференции в решающей серии сыграют «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».