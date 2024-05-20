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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 20 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 20 мая
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В ночь с 19 на 20 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча полуфинальных серий плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Западе и Востоке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 13 мая

  • «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:130 (счёт в серии 3-4).
  • «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 90:98 (счёт в серии 3-4).

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали лёгкий форвард «Никс» Донте Дивинченцо, на счету которого 39 очков. Центровые «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и «Денвера» Никола Йокич оформили дабл-даблы. На счету доминиканца 23 очка и 12 подборов, у серба 34 очка и 19 подборов.

Благодаря этим результатам определились все полуфиналисты плей-офф НБА. На Востоке ими стали «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». В Западной конференции в решающей серии сыграют «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 130
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 39, Бёркс - 26, Брансон - 17, Харт - 10, Макбрайд - 8, Ануноби - 5, Ачиува - 4, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Нембард - 20, Сиакам - 20, Несмит - 19, Тёрнер - 17, Макконнелл - 12, Джексон - 9, Шиппард - 4, Топпин - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
20 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
90 : 98
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 34, Портер - 7, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Гордон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 23, Таунс - 23, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Конли - 10, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
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