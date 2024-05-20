Инсайдер назвал главную трансферную цель «Лос-Анджелес Лейкерс»

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стал главной целью «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящее межсезонье. Об этом рассказал инсайдер The Athletic Йован Буха.

В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года Митчелл принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 29,6 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,7 передачи. «Кливленд» пробился в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, где встречался с «Бостон Селтикс». Серия продолжалась пять матчей и завершилась в пользу «Бостона» со счётом 4-1.

Ранее сообщалось, какой ход намерены сделать многие команды на предстоящем драфте НБА в отношении Бронни Джеймса – сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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