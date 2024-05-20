Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА

Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 98:90. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Тимбервулвз», благодаря чему сегодняшние гости вышли в финал Западной конференции НБА.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Таким образом, определились все пары полуфинала плей-офф НБА. В финале Восточной конференции сойдутся «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Первый матч серии пройдёт в Бостоне 22 мая, начало в 3:00 мск. В финале Западной конференции встретятся сегодняшние победители «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Стартует серия 23 мая в Миннесоте. Начало в 3:30 мск.

Все полуфинальные пары плей-офф НБА

  • «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс».
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс».
Материалы по теме
Видео
«Миннесота» обыграла «Денвер» в 7-м матче и вышла в финал Западной конференции НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android