Гомельский: у Итудиса были слишком велики личные амбиции и диктаторские замашки

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу экс-наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Я виню Итудиса в том, что он не умел наладить отношения со своими игроками. Слишком велики у него были личные амбиции и диктаторские замашки. А у Пистиолиса сегодня другого выхода нет. Надо сохранять ротацию и использовать всех игроков», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, сегодня, 19 мая, состоялся шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом», в котором армейцы оказались сильнее со счётом 97:91. Таким образом, подопечные Андреаса Пистиолиса стали победителями в этой серии и вышли в финал.