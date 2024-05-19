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Гомельский: у Итудиса были слишком велики личные амбиции и диктаторские замашки

Гомельский: у Итудиса были слишком велики личные амбиции и диктаторские замашки
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу экс-наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Я виню Итудиса в том, что он не умел наладить отношения со своими игроками. Слишком велики у него были личные амбиции и диктаторские замашки. А у Пистиолиса сегодня другого выхода нет. Надо сохранять ротацию и использовать всех игроков», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, сегодня, 19 мая, состоялся шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом», в котором армейцы оказались сильнее со счётом 97:91. Таким образом, подопечные Андреаса Пистиолиса стали победителями в этой серии и вышли в финал.

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