В Сети появилось видео избиения баскетболиста «Црвены Звезды» игроком «Партизана»

В Сети появилось видео из подтрибунного помещения стадиона в Сербии накануне третьего матча финала Лиги АБА.

Напомним, ранее «Црвена Звезда» (Белград) опубликовала заявление для прессы, в котором утверждается, что форвард «Партизана» Джеймс Нанналли напал на их игрока Стефана Лазаревича и нанёс ему побои.

Игрок «Партизана» избивает баскетболиста «Црвены Звезды»:

Оба клуба утверждают, что драку начал игрок соперника. «Црвена Звезда» опубликовала видео с инцидентом. «Партизан» заявил, что часть видеозаписи была удалена.

Примечательно, что оба игрока пропускают третий матч серии, который проходит в эти минуты.

На данный момент «Црвена Звезда» ведёт в серии со счётом 2-0. Ранее команды ожесточённо спорили о работе судей в этой серии.