Эдвардс повторил достижение Брайанта и Леброна для 22-летних игроков

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс смог пробиться в финал конференции, приведя свою команду к победе в серии второго раунда с «Денвер Наггетс». Таким образом, Эдвардс стал третьим игроком в истории НБА после Коби Брайанта (2001) и Леброна Джеймса (2007), кому удавалось выйти в полуфинал НБА, набирая по ходу постсезона свыше 25 очков, пяти подборов и пяти передач.

В текущем плей-офф Эдвардс показывает следующие цифры: 28,9 очка, 6,2 подбора и 5,9 передачи. Игрок проводит четвёртый сезон в НБА.

В финале Западной конференции «Миннесоте» предстоит сыграть с «Даллас Маверикс». В финале Восточной конференции сойдутся «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс».

Эдвардс подколол Джексона после данка на тренировке сборной США: