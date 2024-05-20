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Стэнли Уиттакер сделал заявление о своём будущем в Единой лиге

Стэнли Уиттакер сделал заявление о своём будущем в Единой лиге
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Американский разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер продлил контракт с командой на один сезон. Об этом рассказал сам игрок на видео, опубликованном пресс-службой «Уралмаша».

«Я знаю, было много вопросов, останусь ли я в «Уралмаше» в следующем сезоне. И я здесь, чтобы сказать – да, я остаюсь в «Уралмаше» на следующий сезон. Чрезвычайно благодарен за возможность, которую клуб подарил мне, – остаться здесь ещё на один сезон. Благодарен своим одноклубникам, работникам клуба. Благодарен, что могу надеть форму «Уралмаша» и выступать в таком красивом городе. И специально для болельщиков – я благодарен, что вы приняли меня здесь и показали мне, что хотите, чтобы я был с вами в следующем сезоне. Вы – супер», — сказал Уиттакер.

Стэнли Уиттакеру 29 лет, он является уроженцем американского города Филадельфии.

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