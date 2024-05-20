Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер Чарания: Леброн не участвует в поиске тренера для «Лейкерс»

Инсайдер Чарания: Леброн не участвует в поиске тренера для «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о степени вовлечённости форварда Леброна Джеймса в процесс поиска нового главного тренера для «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мне сообщили, что Леброн не участвует в поиске тренера для «Лейкерс». Как я сообщал ранее, главными претендентами являются Джеймс Боррего, Джей Джей Редик и Сэм Касселл. Джеймс дал понять, что принимать решение должны руководители команды. Леброн не разговаривал с менеджерами о Джей Джей Редике, его партнёре по подкасту.

Посмотрим, что Леброн будет делать в будущем. Мне сказали, что он отыграет ещё минимум два года.

Нужно понимать, что если бы Леброн принимал все решения, то ещё в 2019 году тренером команды стал бы Тайрон Лю, а Кайри Ирвинг был бы его партнёром по команде», — заявил Чарания на шоу Run It Back.

Леброн Джеймс посетил Гран-при Майами Формулы-1:

Материалы по теме
Эдвардс повторил достижение Брайанта и Леброна для 22-летних игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android