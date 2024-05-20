Лука Дончич поздравил «Црвену Звезду» с победой в Адриатической лиге

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич выложил в свои социальные сети фотографию с поздравлением «Црвены Звезды» с победой в Адриатической лиге. Белградский клуб в финальной серии переиграл «Партизан» со счётом 3-0.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

Белградский финал разыгрывался в Адриатической лиге три последних раза. В сезоне-2021/2022 «Црвена Звезда» переиграла «Партизан» со счётом 3-2. С таким же счётом реванш в следующем сезоне оформили «гробари».

Таким образом, «Звезда» сравнялась с «Партизаном» по количеству титулов Адриатической лиги. У обоих клубов по семь чемпионств. Две команды возглавляют список коллективов с наибольшим количеством титулов в истории турнира.

Дончич неоднократно проявлял свою поддержку «Црвене Звезде» и посещал матчи команды вживую.