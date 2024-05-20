НБА — самая результативная лига в мире нынешнего сезона, Евролига — девятая

Стала известна статистика результативности мировых баскетбольных лиг, усреднённая на 48 минут. Первое место заняла НБА, на второй позиции расположилась немецкая лига, а на третьей — литовская, сообщает 3 Steps Basket. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком всех самых атакующих турниров мира.
Самые результативные лиги мира (на 48 минут):
1. НБА — 113,1 очка.
2. Бундеслига (Германия) — 102,5.
3. Литовская лига — 101,5.
4. Еврокубок — 100,3.
5. Турецкая Суперлига — 99,4.
6. Лига Эндеса (Испания) — 99,2.
7. Женская НБА — 98,7.
8. Серия А (Италия) — 98,4.
9. Евролига — 97,1.
10. Национальная баскетбольная лига Про A (Франция) — 96,4.
11. Лига чемпионов — 96,1.
12. Греческая лига А1 — 95,2.
Статистика сложилась из средней результативности одной команды в матче турнира.