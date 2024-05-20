НБА — самая результативная лига в мире нынешнего сезона, Евролига — девятая

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Стала известна статистика результативности мировых баскетбольных лиг, усреднённая на 48 минут. Первое место заняла НБА, на второй позиции расположилась немецкая лига, а на третьей — литовская, сообщает 3 Steps Basket. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком всех самых атакующих турниров мира.

Самые результативные лиги мира (на 48 минут):

1. НБА — 113,1 очка.

2. Бундеслига (Германия) — 102,5.

3. Литовская лига — 101,5.

4. Еврокубок — 100,3.

5. Турецкая Суперлига — 99,4.

6. Лига Эндеса (Испания) — 99,2.

7. Женская НБА — 98,7.

8. Серия А (Италия) — 98,4.

9. Евролига — 97,1.

10. Национальная баскетбольная лига Про A (Франция) — 96,4.

11. Лига чемпионов — 96,1.

12. Греческая лига А1 — 95,2.

Статистика сложилась из средней результативности одной команды в матче турнира.

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