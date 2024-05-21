Стали известны новички, попавшие в символические сборные по итогам сезона НБА

НБА объявила состав двух символических сборных среди новичков по итогам нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими баскетболистами, которые провели свой первый год в лиге.

Первая сборная новичков сезона-2023/2024:

Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»);

Джейми Жакез-младший («Майами Хит»);

Брэндон Миллер («Шарлотт Хорнетс»);

Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»);

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Вторая сборная новичков сезона-2023/2024:

Кейонте Джордж («Юта Джаз»);

Грегори Джексон («Мемфис Гриззлиз»);

Дерек Лайвли («Даллас Маверикс»);

Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»);

Кейсон Уоллес («Оклахома-Сити Тандер»).

Напомним, лучшим новичком года был признан Виктор Вембаньяма.