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Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 20 мая 2024, счёт 90:98, 7-й матч 2-го раунда плей-офф НБА

«Миннесота» обыграла «Денвер» в 7-м матче и вышла в финал Западной конференции НБА
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Завершился седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 98:90.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
20 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
90 : 98
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 34, Портер - 7, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Гордон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 23, Таунс - 23, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Конли - 10, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на счету которого дабл-дабл: 23 очка и 12 подборов. Лёгкий форвард гостей Джейден Макдэниелс также набрал 23 очка.

Наиболее результативным игроком «Денвера» стал канадский разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 35 очков. На счету его партнёра по команде сербского центрового Николы Йокича дабл-дабл: 34 очка и 18 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Тимбервулвз», благодаря чему сегодняшние гости вышли в финал Западной конференции НБА. Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА сегодняшние гости в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса». «Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф турнира «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).

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