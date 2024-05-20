«Миннесота» обыграла «Денвер» в 7-м матче и вышла в финал Западной конференции НБА

Завершился седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 98:90.

Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на счету которого дабл-дабл: 23 очка и 12 подборов. Лёгкий форвард гостей Джейден Макдэниелс также набрал 23 очка.

Наиболее результативным игроком «Денвера» стал канадский разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 35 очков. На счету его партнёра по команде сербского центрового Николы Йокича дабл-дабл: 34 очка и 18 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Тимбервулвз», благодаря чему сегодняшние гости вышли в финал Западной конференции НБА. Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА сегодняшние гости в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса». «Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф турнира «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).