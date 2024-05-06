Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

УНИКС — Локомотив, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 6 мая 2024: обзор матча, где смотреть, полуфинал плей-офф

Казань против Краснодара! УНИКС и «Локомотив-Кубань» — в полуфинале Единой лиги. LIVE
Андрей Антсон
УНИКС — «Локомотив-Кубань». LIVE!
Комментарии
Серия обещает быть жаркой.

Сегодня, 6 мая, будет сыгран один матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС – «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android