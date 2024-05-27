«Абсолютно». Хезонья назвал виновника в поражении «Реала» от «Панатинаикоса» в Евролиге

Форвард мадридского «Реала» Марио Хезонья прокомментировал поражение, которое потерпела команда в решающем матче «Финала четырёх» Евролиги. «Реал» встречался с греческим клубом «Панатинаикос» и проиграл со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19).

«Поражение произошло полностью по моей вине. Я не сумел завоевать очень важный титул для своей команды. Абсолютно. Это правда, и об этом нужно говорить. В этой игре невозможно чего-то добиться, если не набирать очки. Можно сколько угодно говорить о защите и всякой чуши, но крайне важно реализовывать броски», — приводит слова Хезоньи Marca.

В матче с «Панатинаикосом» Марио провёл на площадке почти 32 минуты и за это время набрал восемь очков, совершил восемь подборов и отдал две результативные передачи.

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