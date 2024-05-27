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«Абсолютно». Хезонья назвал виновника в поражении «Реала» от «Панатинаикоса» в Евролиге

«Абсолютно». Хезонья назвал виновника в поражении «Реала» от «Панатинаикоса» в Евролиге
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Форвард мадридского «Реала» Марио Хезонья прокомментировал поражение, которое потерпела команда в решающем матче «Финала четырёх» Евролиги. «Реал» встречался с греческим клубом «Панатинаикос» и проиграл со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19).

Евролига . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
80 : 95
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

«Поражение произошло полностью по моей вине. Я не сумел завоевать очень важный титул для своей команды. Абсолютно. Это правда, и об этом нужно говорить. В этой игре невозможно чего-то добиться, если не набирать очки. Можно сколько угодно говорить о защите и всякой чуши, но крайне важно реализовывать броски», — приводит слова Хезоньи Marca.

В матче с «Панатинаикосом» Марио провёл на площадке почти 32 минуты и за это время набрал восемь очков, совершил восемь подборов и отдал две результативные передачи.

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