Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо назвал лучшего баскетбольного тренера в мире

Яннис Адетокунбо назвал лучшего баскетбольного тренера в мире
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после «Финале четырёх» Евролиги комплиментарно высказался о главном тренере греческого клуба «Панатинаикос» Эргине Атамане. По мнению Адетокунбо, Атаман является лучшим тренером в мире. Адетокунбо присутствовал на «Финале четырёх».

Евролига . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
80 : 95
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

«Вы тренер номер один, вы лучший. Я бы хотел играть под руководством такого тренера, как вы», — сказал Яннис во время беседы с Эргином.

Напомним, «Панатинаикос» в решающем матче «Финала четырёх» Евролиги победил «Реал» со счётом 95:80. После первой четверти греческая команда проигрывала со счётом 25:36, но уверенно выиграла три оставшихся игровых отрезка.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги:

Материалы по теме
Чемпион умер, да здравствует чемпион! «Панатинаикос» переиграл великий «Реал»
Чемпион умер, да здравствует чемпион! «Панатинаикос» переиграл великий «Реал»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android