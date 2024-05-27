Яннис Адетокунбо назвал лучшего баскетбольного тренера в мире

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после «Финале четырёх» Евролиги комплиментарно высказался о главном тренере греческого клуба «Панатинаикос» Эргине Атамане. По мнению Адетокунбо, Атаман является лучшим тренером в мире. Адетокунбо присутствовал на «Финале четырёх».

«Вы тренер номер один, вы лучший. Я бы хотел играть под руководством такого тренера, как вы», — сказал Яннис во время беседы с Эргином.

Напомним, «Панатинаикос» в решающем матче «Финала четырёх» Евролиги победил «Реал» со счётом 95:80. После первой четверти греческая команда проигрывала со счётом 25:36, но уверенно выиграла три оставшихся игровых отрезка.

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«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги: