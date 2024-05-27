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В Лос-Анджелесе обокрали дом игрока НБА

В Лос-Анджелесе обокрали дом игрока НБА
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Воры обокрали дом центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Ивицы Зубаца. Об этом информирует TMZ. Сообщается, что самого Зубаца в момент кражи не было. Дом игрока располагается в Лос-Анджелесе.

По сведениям источника, полиция разыскивает троих подозреваемых. Что именно было украдено, пока не сообщается.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зубац принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 11,7 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 1,4 передачи. В плей-офф Ивица сыграл в шести играх, в которых продемонстрировал следующую статистику в среднем за встречу: 16,2 очка, 9,3 подбора и одна результативная передача.

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