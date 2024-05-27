Источник: Егор Дёмин в новом сезоне может перейти в NCAA из «Реала», названа команда

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за юниорскую команду мадридского «Реала», может продолжить карьеру в NCAA. Как рассказал Робби Маккоумбс, россиянин может перейти в BYU Cougars – команду, которая представляет университет Бригама Янга из штата Юта и выступающую в конференции Big 12.

Напомним, недавно «Реал» одержал победу в финале Евролиги U18. Мадридская команда обыграла французскую академию INSEP со счётом 85:84. Дёмин в этой встрече набрал 26 очков, совершил 11 подборов и отдал шесть результативных передач. Также Егор оформил три блок-шота и два перехвата.