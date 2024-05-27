Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы детали дисквалификации игрока «Локо» Уайта после стычки с судьями игры с «Зенитом»

Названы детали дисквалификации игрока «Локо» Уайта после стычки с судьями игры с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт получил дисквалификацию на пять матчей после стычки с арбитрами первой игры за третье место с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 77
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 22, Карасёв - 13, Морган - 11, Захаров - 8, Эртель - 6, Торопов - 6, Зубков - 4, Хантер - 4, Вольхин - 2, Клименко - 2, Герасимов - 1, Карлтон
Локомотив-Кубань: Мартюк - 21, Ндур - 12, Андерсон - 9, Барфорд - 8, Миллер - 7, Акун-Пёрселл - 6, Уайт - 5, Квитковских - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2, Емченко - 2, Темиров

Напомним, Уайт был удалён с площадки после резонансного инцидента: Окаро подошёл к судье, будучи недовольным его решением по фолу на сопернике во время борьбы за подбор, надавил на него и кричал ему в лицо оскорбления.

Сообщается, что пятиматчевая дисквалификация Уайта будет исполняться со следующим порядком: игрок будет дисквалифицирован на одну игру Единой лиги сезона-2023/2024 между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая состоится 27 мая 2024 года; условная дисквалификация Уайта на четыре последующие игры Единой лиги сезона-2023/2024 начнётся с 30 мая 2024 года.

Напомним, первый матч за третье место между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» завершился в пользу команда Хавьера Паскуаля со счётом 79:77. Петербургский клуб повёл в серии 1-0. Следующая встреча состоится сегодня, 27 мая. Её начало запланировано на 19:30 мск. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

Помимо дисквалификации Окаро, краснодарской команде был выписан штраф на полмиллиона рублей.

Материалы по теме
«Локомотив» получил штраф в полмиллиона рублей за поведение Уайта в игре с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android