Названы детали дисквалификации игрока «Локо» Уайта после стычки с судьями игры с «Зенитом»

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт получил дисквалификацию на пять матчей после стычки с арбитрами первой игры за третье место с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Напомним, Уайт был удалён с площадки после резонансного инцидента: Окаро подошёл к судье, будучи недовольным его решением по фолу на сопернике во время борьбы за подбор, надавил на него и кричал ему в лицо оскорбления.

Сообщается, что пятиматчевая дисквалификация Уайта будет исполняться со следующим порядком: игрок будет дисквалифицирован на одну игру Единой лиги сезона-2023/2024 между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая состоится 27 мая 2024 года; условная дисквалификация Уайта на четыре последующие игры Единой лиги сезона-2023/2024 начнётся с 30 мая 2024 года.

Напомним, первый матч за третье место между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» завершился в пользу команда Хавьера Паскуаля со счётом 79:77. Петербургский клуб повёл в серии 1-0. Следующая встреча состоится сегодня, 27 мая. Её начало запланировано на 19:30 мск. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

Помимо дисквалификации Окаро, краснодарской команде был выписан штраф на полмиллиона рублей.