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Один из лидеров «Уралмаша» перешёл в «Парму»

Один из лидеров «Уралмаша» перешёл в «Парму»
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Российский форвард Александр Захаров перешёл в пермскую «Парму», сообщает официальный сайт команды.

Контракт рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне в составе «Уралмаша» российский форвард вышел в 39 матчах Единой лиги ВТБ, показав среднюю статистику в 9,0 очка, 2,8 подбора, 1,4 передачи за 20 минут на паркете.

Александр начал профессиональную карьеру в «Химках» в 2013 году. В системе подмосковного клуба он провёл четыре сезона. Имеет опыт выступления за клубы Суперлиги и Лиги ВТБ. Регулярно привлекался в сборную России по классическому баскетболу и баскетболу 3х3.
С 2021 года форвард выступал за «Уралмаш» сначала в Суперлиге, а после в Единой лиге ВТБ. С командой из Екатеринбурга дважды становился чемпионом Суперлиги и стал MVP турнира в 2023 году.

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