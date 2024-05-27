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Эдвардс раскрыл, что в статистике 3-го поражения от «Далласа» запомнилось ему больше всего

Эдвардс раскрыл, что в статистике 3-го поражения от «Далласа» запомнилось ему больше всего
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Защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о третьем матче финальной серии Западной конференции НБА с клубом «Даллас Маверикс». У Эдвардса поинтересовались, на что бы он обратил особенное внимание в статистике после матча.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
27 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 33, Вашингтон - 16, Джонс - 11, Харди - 7, Лайвли - 6, Гэффорд - 5, Грин - 3, Пауэлл - 2, Экзам, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Конли - 16, Макдэниелс - 15, Рид - 14, Таунс - 14, Андерсон - 10, Гобер - 9, Александер-Уолкер - 3, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Они выполнили 31 штрафной бросок, а мы – 17», — ответил Эдвардс во время общения со СМИ.

«Даллас» победил «Миннесоту» со счётом 116:107, благодаря чему увеличил своё преимущество в серии — 3-0. Эдвардс в этой встрече набрал 26 очков, став самым результативным игроком в составе своей команды. Кроме того, Энтони совершил девять подборов и отдал девять результативных передач.

Четвёртая игра между «Далласом» и «Миннесотой» состоится 29 мая.

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