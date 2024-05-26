Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Локомотива-Кубань» Морис Ндур выбыл до конца сезона

Центровой «Локомотива-Кубань» Морис Ндур выбыл до конца сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич сообщил, что центровой его команды Морис Ндур выбыл из-за травмы до конца сезона.

«Сезон для него, к сожалению, завершён. Сейчас мы можем рассчитывать на тех, кто здоров и может принимать участие в матче», — приводит слова Секулича пресс-служба краснодарского клуба.

31‑летний сенегалец получил травму под конец первого матча серии за третье место в рамках розыгрыша Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, который состоялся в субботу и завершился победой «Зенита» со счетом 79:77.

Второй матч серии до трёх побед состоится 27 мая в Санкт-Петербурге.

В состоявшемся сегодня первом матче финальной серии Единой лиги ЦСКА в концовке матча вырвал победу у УНИКСа и повёл в серии со счётом 1-0. Вторая игра серии пройдёт 28 мая в Казани.

Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.

Материалы по теме
«Зенит» — «Локомотив-Кубань», второй матч. Паскуаль и Секулич провели разведку
«Зенит» — «Локомотив-Кубань», второй матч. Паскуаль и Секулич провели разведку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android