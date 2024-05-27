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Эргин Атаман трижды выиграл Евролигу за последние четыре сезона

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман трижды за последние четыре сезона завоёвывал чемпионский титул Евролиги.

В 2021 и 2022 годах он приводил к чемпионству турецкий «Анадолу Эфес», а сегодня его «Панатинаикос» завоевал титул, обыграв «Реал» Мадрид.

В состоявшемся вчера, 26 мая, в Берлине (Германия) финальном матче в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024 «Панатинаикос» Афины обыграл мадридский «Реал» со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19).

В состоявшемся 25 мая полуфинале «Панатинаикос» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 73:57.

Эргин Атаман в качестве тренера выигрывал Еврокубок (2016), пять раз выигрывал чемпионат Турции (2009, 2013, 2019, 2021, 2023). В 2021 году он был признан тренером года Евролиги.

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