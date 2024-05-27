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Александр Секулич высказался о предстоящем матче «Локо» с «Зенитом» за 3-е место в ЕЛ

Александр Секулич высказался о предстоящем матче «Локо» с «Зенитом» за 3-е место в ЕЛ
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии за третье место в Единой лиге ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт сегодня, 27 мая, в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Нам необходимо меньше ошибаться. Важно контролировать каждое владение мяча и доводить его до броска, а также обеспечить подбор и не давать сопернику возможности набирать очки второго шанса. В прошедшем матче это и предопределило исход встречи. У команды было совсем мало времени на восстановление, но я уверен, что игроки, понимая важность предстоящего матча, сделают всё от них зависящее на площадке», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
27 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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