Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Панатинаикос» ни разу не проигрывал в финалах Евролиги

«Панатинаикос» Афины ни разу не проигрывал в финалах Евролиги.

Греческий клуб — единственная команда, выигравшая семь титулов Евролиги (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 и 2024 годы) с момента создания нынешнего формата «Финала четырёх» Евролиги в 1988 году. Ни один другой клуб за этот период не выигрывал более четырёх титулов Евролиги.

В общей сложности «Панатинаикос» выходил в «Финал четырёх» Евролиги 12 раз (1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2024 годы), но ни разу не проигрывал финальные матчи.

В состоявшемся сегодня, 26 мая, в Берлине (Германия) финальном матче в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024 «Панатинаикос» Афины обыграл мадридский «Реал» со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19).

Материалы по теме «Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.