Дончич раскрыл, о чём говорил с Ирвингом при последнем владении в игре с «Миннесотой»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился подробностями диалога со своим товарищем по команде Кайри Ирвингом в концовке третьего матча серии плей-офф финала Западной конференции НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (116:107).

«Когда мы выигрывали с преимуществом в девять очков, во время последнего владения, я сказал ему: «Я чертовски устал». И Кайри ответил: «Так и должно быть», — сказал Дончич во время пресс-конференции.

«Он принёс спокойствие в команду. Я просто учусь у него каждый день, заряжаюсь позитивной энергией. Какое же счастье, что он в нашей команде!» — добавил Лука.

И Дончич, и Ирвинг набрали по 33 очка в третьем матче с «Миннесотой». Четвёртая игра состоится 29 мая и начнётся в 3:30 мск.

Президент «Реала» прилетел в США, чтобы поддержать Дончича: