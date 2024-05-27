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Дончич раскрыл, о чём говорил с Ирвингом при последнем владении в игре с «Миннесотой»

Дончич раскрыл, о чём говорил с Ирвингом при последнем владении в игре с «Миннесотой»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился подробностями диалога со своим товарищем по команде Кайри Ирвингом в концовке третьего матча серии плей-офф финала Западной конференции НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (116:107).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
27 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 33, Вашингтон - 16, Джонс - 11, Харди - 7, Лайвли - 6, Гэффорд - 5, Грин - 3, Пауэлл - 2, Экзам, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Конли - 16, Макдэниелс - 15, Рид - 14, Таунс - 14, Андерсон - 10, Гобер - 9, Александер-Уолкер - 3, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Когда мы выигрывали с преимуществом в девять очков, во время последнего владения, я сказал ему: «Я чертовски устал». И Кайри ответил: «Так и должно быть», — сказал Дончич во время пресс-конференции.

«Он принёс спокойствие в команду. Я просто учусь у него каждый день, заряжаюсь позитивной энергией. Какое же счастье, что он в нашей команде!» — добавил Лука.

И Дончич, и Ирвинг набрали по 33 очка в третьем матче с «Миннесотой». Четвёртая игра состоится 29 мая и начнётся в 3:30 мск.

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