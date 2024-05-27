Лука Дончич назвал игрока НБА, который рождён для клатчей

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич после третьего матча серии плей-офф финала Западной конференции с клубом «Миннесота Тимбервулвз» комплиментарно высказался о своём товарище по команде Кайри Ирвинге.

«Вот почему некоторые называют его мистер четвёртая четверть. Он рождён для таких ситуацией. Он рождён для клатчей. Вот почему мы просто отдаём мяч ему», — сказал Дончич на пресс-конференции.

«Даллас» победил «Миннесоту» со счётом 116:107, благодаря чему увеличил своё преимущество в серии — 3-0. Ирвинг в третьей игре набрал 33 очка, совершил три подбора и отдал четыре результативные передачи. В активе Дончича также 33 очка, семь подборов и пять результативных передач.

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