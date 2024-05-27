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Лука Дончич назвал игрока НБА, который рождён для клатчей

Лука Дончич назвал игрока НБА, который рождён для клатчей
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич после третьего матча серии плей-офф финала Западной конференции с клубом «Миннесота Тимбервулвз» комплиментарно высказался о своём товарище по команде Кайри Ирвинге.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
27 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 33, Вашингтон - 16, Джонс - 11, Харди - 7, Лайвли - 6, Гэффорд - 5, Грин - 3, Пауэлл - 2, Экзам, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Конли - 16, Макдэниелс - 15, Рид - 14, Таунс - 14, Андерсон - 10, Гобер - 9, Александер-Уолкер - 3, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Вот почему некоторые называют его мистер четвёртая четверть. Он рождён для таких ситуацией. Он рождён для клатчей. Вот почему мы просто отдаём мяч ему», — сказал Дончич на пресс-конференции.

«Даллас» победил «Миннесоту» со счётом 116:107, благодаря чему увеличил своё преимущество в серии — 3-0. Ирвинг в третьей игре набрал 33 очка, совершил три подбора и отдал четыре результативные передачи. В активе Дончича также 33 очка, семь подборов и пять результативных передач.

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