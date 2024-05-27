Basket News: Ксэвьер Ратэн-Мэйс близок к переходу в «Реал»

Канадский защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс близок к подписанию контракта с «Реалом». Об этом информирует Basket News со ссылкой на свои источники. Ранее об интересе мадридского клуба к Ратэн-Мэйсу сообщал журналист Оскар Эррерос.

Напомним, 30-летний Ратэн-Мэйс подписал контракт с «Енисеем» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он принял участие в 39 играх. В среднем за матч Ксэвьер набирал 25,4 очка, делал 4,2 подбора, а также 4,5 передачи.

«Реал» в нынешнем сезоне пробился в «Финал четырёх» Евролиги, где в решающем матче уступил греческому клубу «Панатинаикос» (80:95).

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Ранее поражение мадридцев прокомментировал форвард команды Марио Хезонья.

«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги: