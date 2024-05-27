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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» получил штраф в полмиллиона рублей за поведение Уайта в игре с «Зенитом»

«Локомотив» получил штраф в полмиллиона рублей за поведение Уайта в игре с «Зенитом»
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Единая лига ВТБ приняла дисциплинарные решения в отношении баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» после резонансного инцидента с участием форварда команды Окаро Уайта в первом матче за третье место турнира с «Зенитом». Напомним, игрок был удалён с площадки за стычку с арбитром встречи.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 77
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 22, Карасёв - 13, Морган - 11, Захаров - 8, Эртель - 6, Торопов - 6, Зубков - 4, Хантер - 4, Вольхин - 2, Клименко - 2, Герасимов - 1, Карлтон
Локомотив-Кубань: Мартюк - 21, Ндур - 12, Андерсон - 9, Барфорд - 8, Миллер - 7, Акун-Пёрселл - 6, Уайт - 5, Квитковских - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2, Емченко - 2, Темиров

Окаро подошёл к судье, будучи недовольным его решением по фолу на сопернике во время борьбы за подбор, надавил на него и выкрикнул ему в лицо оскорбления. В результате Единая лига оштрафовала краснодарский клуб на 500 000 рублей.

Встреча в итоге закончилась со счётом 79:77 в пользу «Зенита». Петербургский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Следующая игра состоится сегодня, 27 мая. Её начало запланировано на 19:30 мск. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

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