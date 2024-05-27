«Локомотив» получил штраф в полмиллиона рублей за поведение Уайта в игре с «Зенитом»

Единая лига ВТБ приняла дисциплинарные решения в отношении баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» после резонансного инцидента с участием форварда команды Окаро Уайта в первом матче за третье место турнира с «Зенитом». Напомним, игрок был удалён с площадки за стычку с арбитром встречи.

Окаро подошёл к судье, будучи недовольным его решением по фолу на сопернике во время борьбы за подбор, надавил на него и выкрикнул ему в лицо оскорбления. В результате Единая лига оштрафовала краснодарский клуб на 500 000 рублей.

Встреча в итоге закончилась со счётом 79:77 в пользу «Зенита». Петербургский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Следующая игра состоится сегодня, 27 мая. Её начало запланировано на 19:30 мск. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге.