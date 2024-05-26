«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги

Сегодня, 26 мая, в Берлине (Германия) состоялся финальный матч в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и афинским «Панатинаикосом». Игра закончилась со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19) в пользу греческой команды.

Самым результативным игроком в составе чемпионов стал разыгрывающий Костас Слукас. Он набрал 24 очка, сделал два подбора и отдал три передачи. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал форвард Джанан Муса, на счету которого 15 очков, пять подборов и четыре передачи.

В полуфинале «Панатинаикос» обыграл турецкий «Фенербахче» со счётом 73:57, а «Реал» Мадрид одолел греческий «Олимпиакос» со счётом 87:76.

«Реал» Мадрид был прошлогодним победителем Евролиги и не смог завоевать второй титул подряд.

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