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Реал Мадрид — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
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Реал Мадрид — Панатинаикос, результат матча 26 мая 2024, 80:95, финал Евролиги 2023/2024

«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги
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Сегодня, 26 мая, в Берлине (Германия) состоялся финальный матч в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и афинским «Панатинаикосом». Игра закончилась со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19) в пользу греческой команды.

Евролига . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
80 : 95
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Самым результативным игроком в составе чемпионов стал разыгрывающий Костас Слукас. Он набрал 24 очка, сделал два подбора и отдал три передачи. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал форвард Джанан Муса, на счету которого 15 очков, пять подборов и четыре передачи.

В полуфинале «Панатинаикос» обыграл турецкий «Фенербахче» со счётом 73:57, а «Реал» Мадрид одолел греческий «Олимпиакос» со счётом 87:76.

«Реал» Мадрид был прошлогодним победителем Евролиги и не смог завоевать второй титул подряд.

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