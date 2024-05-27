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ЦСКА отреагировал на победу «Панатинаикоса» в Евролиге

Баскетбольный клуб ЦСКА поздравил греческую команду «Панатинаикос» с победой в Евролиге. В решающем матче «Финала четырёх» «Панатинаикос» оказался сильнее мадридского «Реала». Встреча закончилась со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19).

«Поздравляем наших друзей из «Панатинаикоса» с завоеванием седьмого в клубной истории титула чемпионов Евролиги! Команда провела замечательный сезон, сделав огромный шаг вперёд и вернув себе звание лучшей команды Старого Света.

Поздравления владельцу клуба Димитрису Яннакопулосу, главному тренеру Эргину Атаману, MVP «Финала четырёх» Костасу Слукасу и всем творцам успеха! Браво потрясающим болельщикам ПАО, перенёсшим жаркую атмосферу ОАКА на арену в Берлине! Надеемся скоро возобновить наше классическое соперничество на площадках Евролиги!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Ранее поражение в матче с «Панатинаикосом» прокомментировал лидер мадридского клуба Марио Хезонья. По словам хорвата, вину за проигрыш он берёт на себя.

«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги:

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