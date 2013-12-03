Холидэй: я всего лишь хотел, чтобы матч с "Чикаго" поскорее закончился

Защитник «Нью-Орлеана» Джру Холидэй, чей бросок принёс «Пеликанс» победу над «Чикаго» в третьем овертайме, после матча не стал преувеличивать свои заслуги в успехе команды, отметив, что надеялся лишь поскорее покинуть площадку.

«Честно говоря, я думал только о том, чтобы матч с „Чикаго“ поскорее закончился. Показалось, что в некоторых моментах судьи отдавали предпочтение нашему сопернику в спорных эпизодах, но в третьем овертайме у нас появился шанс выиграть, и мы им воспользовались», — сказал Холидэй.