15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Холидэй: я всего лишь хотел, чтобы матч с "Чикаго" поскорее закончился

Холидэй: я всего лишь хотел, чтобы матч с "Чикаго" поскорее закончился
Комментарии

Защитник «Нью-Орлеана» Джру Холидэй, чей бросок принёс «Пеликанс» победу над «Чикаго» в третьем овертайме, после матча не стал преувеличивать свои заслуги в успехе команды, отметив, что надеялся лишь поскорее покинуть площадку.

«Честно говоря, я думал только о том, чтобы матч с „Чикаго“ поскорее закончился. Показалось, что в некоторых моментах судьи отдавали предпочтение нашему сопернику в спорных эпизодах, но в третьем овертайме у нас появился шанс выиграть, и мы им воспользовались», — сказал Холидэй.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android