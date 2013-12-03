Холидэй: я всего лишь хотел, чтобы матч с "Чикаго" поскорее закончился
Поделиться
Защитник «Нью-Орлеана» Джру Холидэй, чей бросок принёс «Пеликанс» победу над «Чикаго» в третьем овертайме, после матча не стал преувеличивать свои заслуги в успехе команды, отметив, что надеялся лишь поскорее покинуть площадку.
«Честно говоря, я думал только о том, чтобы матч с „Чикаго“ поскорее закончился. Показалось, что в некоторых моментах судьи отдавали предпочтение нашему сопернику в спорных эпизодах, но в третьем овертайме у нас появился шанс выиграть, и мы им воспользовались», — сказал Холидэй.
Комментарии
- 25 августа 2026
-
19:26
-
19:25
-
19:00
-
18:44
-
18:24
-
18:05
-
18:05
-
17:49
-
17:33
-
16:14
-
16:04
-
15:52
-
15:30
-
14:29
-
14:24
-
13:22
-
13:01
-
12:34
-
12:28
-
12:23
-
11:21
-
11:08
-
10:23
-
10:17
-
10:00
-
09:34
-
09:13
-
08:38
-
08:30
-
08:14
-
07:41
-
07:36
-
07:24
-
06:18
-
05:22