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175 лет назад 2016
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«Нью-Йорк» обыграл «Орландо», несмотря на дабл-дабл Ибаки

23 декабря 2016, пятница. 06:05. Баскетбол
«Нью-Йорк Никс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась со счётом 106:95 в пользу хозяев. «Никс» лидировали на протяжении практически всего матча, а их максимальное преимущество достигало 18 очков.

В составе «Нью-Йорка» самым результативным игроком стал Деррик Роуз, набравший 19 очков. Кармело Энтони и Вилли Эрнангомес записали в свой актив по 15 очков, Кайл О`Куинн оформил дабл-дабл (14 очков, 16 подборов). У «Орландо» дабл-дабл оформил Серж Ибака (23 очка, 10 подборов), ещё 21 очко набрал Эван Фурнье.
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
106 : 95 (27:19, 30:28, 24:25, 25:23)
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Роуз - 19, Энтони - 15, Эрнангомес - 15, О'Куинн - 14, Порзингис - 12, Ли - 10, Кузминскас - 6, Ноа - 6, Холидей - 5, Дженнингс - 4, Томас, Пламли, Бейкер, Вуячич, Ндур
Орландо Мэджик: Ибака - 23, Фурнье - 21, Вучевич - 10, Грин - 10, Пэйтон - 10, Бийомбо - 9, Гордон - 6, Уотсон - 4, Огастин - 2, Рудеж, Хезонья, Циммерман, Микс, Уилкокс, Онуаку
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Орландо Мэджик Серж Ибака
Новости. Баскетбол
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