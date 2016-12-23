«Нью-Йорк» обыграл «Орландо», несмотря на дабл-дабл Ибаки

«Нью-Йорк Никс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась со счётом 106:95 в пользу хозяев. «Никс» лидировали на протяжении практически всего матча, а их максимальное преимущество достигало 18 очков.В составе «Нью-Йорка» самым результативным игроком стал Деррик Роуз, набравший 19 очков. Кармело Энтони и Вилли Эрнангомес записали в свой актив по 15 очков, Кайл О`Куинн оформил дабл-дабл (14 очков, 16 подборов). У «Орландо» дабл-дабл оформил(23 очка, 10 подборов), ещё 21 очко набрал Эван Фурнье.