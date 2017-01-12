Репеша: после трёх поражений ЦСКА будет чрезвычайно мотивирован

Главный тренер «Милана»поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с ЦСКА, запланированного на 13 января в Москве.«Мы очень хорошо проявили себя в последних двух матчах, но ещё не вышли на тот уровень, на котором хотим быть. В Москве у нас будет хорошая возможность показать, что мы находимся на верном пути. ЦСКА проиграл в последних трёх матчах, так что они будут чрезвычайно мотивированы, домашняя арена даст им преимущество.Для нас ключом будет стабильность. В Стамбуле у нас, например, получилась разочаровывающая концовка третьей четверти, и это стоило нам победы. Мы хотим избежать этого в Москве», — заявил Репеша.