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Инсайдер раскрыл мнение клубов НБА о Бронни Джеймсе

Инсайдер раскрыл мнение клубов НБА о Бронни Джеймсе
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Инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел поделился мнением о выступлении Бронни Джеймса, сына форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, на драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, который проходил в Чикаго с 12 по 19 мая.

«Бронни привлёк внимание всех, когда выходил на площадку. Все в лиге впечатлены Бронни. У него есть те неуловимые качества, которые команды ищут в перспективных игроках на драфте», — написал Сигел.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

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