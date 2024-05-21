Перасович назвал причину разгромного поражения УНИКСа в 6-м матче 1/2 финала ЕЛ с «Локо»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Завтра, 22 мая, команды, встретятся в седьмом и решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Предыдущая игра закончилась разгромной победой «Локомотива-Кубань» со счётом 98:68. Седьмой матч состоится в Казани.

«Безусловно, седьмой матч полуфинальной серии будет непростым и отличающимся от предыдущих. Нам необходимо учесть ошибки, которые мы допустили ранее.

Совершенно очевидно, что в предыдущей игре в Краснодаре «Локомотив» превзошёл нас в жёсткости, атлетичности и агрессивности. Если мы хотим рассчитывать на победу, то должны показать такой же высокий уровень в этих аспектах.

Как я уже отметил, ключевыми причинами нашего проигрыша в шестом матче стали жёсткость и агрессивность соперника. Мы не смогли им достойно ответить, поэтому и потерпели поражение», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.