Спортивный зал в Лос-Анджелесе разукрасили в честь Коби Брайанта

Спортивный зал в жилом комплексе Nickerson Gardens в Лос-Анджелесе был разукрашен портретами прославленного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и атрибутикой, связанной с ним, а также дочки Коби Джиджи. Вместе они разбились в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B зимой 2020 года. Ванесса, вдова Коби, посетила торжественную церемонию с перерезанием ленточки.

Фото: nba.com/lakers

Фото: nba.com/lakers

Фото: nba.com/lakers

«Это особенное место для моей семьи. Коби использовал баскетбол, чтобы преподавать жизненные уроки молодым мальчикам и девочкам. Это служит напоминанием детям, которые здесь играют, что их любят», — сказала Ванесса на церемонии.

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Ранее сообщалось, что защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс повторил достижение Брайанта и Леброна Джеймса для 22-летних игроков.