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Судья НБА с 32-летним стажем назвал игрока, которого считает главным засранцем

Судья НБА с 32-летним стажем назвал игрока, которого считает главным засранцем
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Бывший судья Национальной баскетбольной ассоциации с 32-летним стажем Билл Спунер высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Крисе Поле, признавшись, что считает его самым большим засранцем среди всех, с кем ему приходилось иметь дело на площадке.

«Меня всё время спрашивают: «Какие парни были самыми крутыми, какие – самыми плохими?» И когда я отвечаю, что Крис Пол за мои 32 года в лиге был одним из самых больших засранцев, с которыми я когда-либо имел дело, они говорят: «А может, Рашид Уоллес или кто-то ещё?» Нет. Никто даже рядом с Полом не стоял. И они такие: «О, а ведь он кажется таким хорошим парнем». И я говорю: «Да, он отлично играет свой образ», — приводит слова Спунера New York Times.

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