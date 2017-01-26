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Марк Газоль обновил личный рекорд результативности
26 января 2017, четверг. 12:19.
Баскетбол
Центровой «Мемфис Гриззлиз»
Марк Газоль
в
матче
регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (101:99) обновил личный рекорд результативности, набрав 42 очка.
За 38 минут 31-летний испанец также совершил 7 подборов, отдал 2 результативные передачи, сделал 2 блок-шота и 1 перехват.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Мемфис Гриззлиз
Торонто Рэпторс
Марк Газоль
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